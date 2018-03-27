「玉女始祖」曝富商包養 鮑正芳現景點駐唱討生活

鮑正芳放下身段，在旅遊景點唱歌。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

資深藝人鮑正芳因一曲《天涼好個秋》爆紅，年輕時長相甜美清純，被封為「玉女始祖」，之後轉戰戲劇圈，接演《包青天》、《少年張三豐》等夯劇，也有好成績，不過人美、有實力的她，感情路卻很不順遂，經歷前夫張振寰暴力婚姻後，她也決定不再婚，但回顧過往情路，她很感謝曾想包養她的一名富商。

鮑正芳過去有2段婚姻，其中和男星張振寰家暴婚姻最為人所知，張振寰婚後不僅酗酒、躁鬱症纏身，最嚴重曾拿菜刀追砍鮑正芳，讓她心冷離婚，不過雖然過往情路坎坷，但她也很感謝曾想包養她的一名富商，據《聯合報》報導，當時她剛結束第一段婚姻，有名自稱粉絲的富商，提出要幫她找房子，租金押金都他負擔，每個月還提供10萬生活費。

這對當時身無分文的鮑正芳有極大吸引力，但她真的入住「金屋」，並想真心交往後，富商就此消失，後來得知對方應該已婚，她想還錢但對方不接電話，雖未履行「包養」之實，但也暫時緩解鮑正芳窮困生活，讓她直呼對方是貴人。這些年她為了討生活，經友人介紹到旅遊景點唱歌，一開始客人都只買名產不聽歌，隨著演唱久了，她也漸漸釋懷。

她透露客人多時，一天要唱20幾首，表演場次多，收入也跟著多，比她拍戲酬勞還高，而雖然她曾在大陸拍戲10年，不過台灣觀眾都還記得她，「10個客人有8個認出」，現她和兒子相依為命，除了駐唱，她也對演戲存有熱情，希望能有多點戲拍，目標是「演林依晨的媽」。

(中時電子報)

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