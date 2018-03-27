狂打柯P訪陸老梗後 呂秀蓮福建祭祖燦笑照曝光

前副總統呂秀蓮。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導
林明正臉書PO出呂秀蓮多年前福建祭祖燦笑照片。(取自林明正臉書)

前副總統呂秀蓮25日爆料，台北市長柯文哲曾受大陸統戰單位招待，赴延安參觀毛澤東故居。爆料很快被打臉，此事在柯P首度競選市長時就被報導，當時還有多位學者同行。新黨文宣部副主委林明正也在臉書PO出呂秀蓮早年福建祭祖燦笑照片說：「你呂副早早就去通共了，怎麼不說呢？」

有意競選台北市長的呂秀蓮「踢爆」柯P延安行往事，政大台文所教授陳芳明聲明澄清，柯2014年赴對岸的主行程是參加蔣渭水研討會，同行者除陳芳明外，還有國史館館長吳密察、台大外文系教授廖咸浩，一行人是受時任監委的黃煌雄之邀。柯文哲當時稱「去延安是為學習共產黨如何打敗國民黨」，四兩撥千斤化掉棘手問題。

林明正稍後臉書PO文指出，柯文哲接受中共招待，赴延安參觀毛澤東故居。如果這樣的邏輯成立，你呂秀蓮不是更早就接受中共招待，回你老家福建省漳州南靖縣祭祖嗎？那你豈不是通共通的比柯P還早？你當時開心的花枝亂顫、笑的合不攏嘴，怎麼不說呢？

其實，呂秀蓮曾赴陸祭祖，也不是秘密。據香港《文匯報》報導，呂秀蓮的祖先為漳州南靖縣書洋鄉的呂氏宗親，呂氏家族為避北方戰亂南遷到閩南，約500年前移居南靖書洋，建一方形土樓取名龍潭樓。1989年以後，台灣呂氏宗親先後7次組團返鄉，其中呂秀蓮之兄呂傳勝帶領的祭祖團曾先後以人民幣60多萬重建祖祠等。

報導又說，1991年左右，呂秀蓮也踏上故鄉土地，站在龍潭樓古井邊說：我要喝一口故鄉的井水，這叫飲水思源。2005年，呂秀蓮和呂勝傳接受聯合報訪問，呂勝傳說，廿年前去北京參加亞洲國家律師會長會後突然憶起，小時候爸爸說過，祖先是從漳州府南靖縣書洋鄉田中村龍潭樓來的，「爸爸叮囑我，要記得喔，咱的祖先住在那裡」。呂秀蓮隨即更正說，不能算「回去」啦，就是去祭祖。

(中時電子報)

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