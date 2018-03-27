美國狂打「台灣牌」 郭正亮預言三個月內出大事

2018年03月27日 08:53 中時電子報 黃以謙

美國上週簽署針對中國的貿易備忘錄，中美貿易戰一觸即發，加上《台灣旅行法》通過後，高層接著來，以及《台灣安全法》軍艦停靠等問題。民進黨立委郭正亮研判，北京不會對美國的一系列動作坐視不管，可能4月到6月會有大事，對台灣而言情況不樂觀。

郭正亮近日接受港媒中評社專訪，對美中台關係之情勢表達看法。他表示，《台旅法》效應才剛開始，接著又要辦台美軍事工業論壇，談軍事技術轉移，雖然《台安法》還卡在美國眾議院，但是這涉及軍事交流，可謂非常敏感。

郭正亮表示，「美國直接打台灣牌，把實質台獨做足」。一系列動作其實可算是對1979年台美斷交的彌補：安全法若通過就是對撤軍做彌補；台美軍事工業會議升級，想把台灣當成美軍技術轉移的基地，這是對停止軍售的彌補。

郭正亮強調，當前美中台關係嚴峻，但並非台灣自己的選擇，究其本質，就是美國在玩懸崖邊緣，用台灣打牌！

那麼對於美國的作為，中國大陸又將如何反應？郭正亮認為，大陸一定會有動作，初步研判是「政治就政治回應，軍事就軍事回應。」而若蔡政府處理不好，可能大陸情緒一來，對梵蒂岡讓步，就會造成斷交危機。

郭正亮認為大陸的心態就是「同比例原則」，因為北京沒有示弱的理由，具體而言就是：你怎麼玩，我就怎麼玩，奉陪！

(中時電子報)