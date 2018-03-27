美前總統卡特批 「他」是川普政府最大的錯誤！

2018年03月27日 09:03 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，已高齡93歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter），日前接受電視台專訪時，對於現任總統川普（Donald Trump）的新人事案做出了評價。他認為，撤換原先的麥可馬斯特（H.R. McMaster）、改任命強硬鷹派的波頓（John Bolton）為國安顧問，是川普就職至今「最大的錯誤」！

卡特認為，「你（川普）將國安顧問一職，交由一位當年精心策劃入侵伊拉克的人擔任，恐造成已略有和平意象的北韓與伊朗局勢更加惡化。」他在新書《信念：一生的旅程》（Faith: A Journey for All）中再一次提醒美國，切勿讓種族撕裂對立愈來愈嚴重。

美國前總統卡特（圖左）與北韓最高人民會議常任委員長金永南（圖右）於平壤會面。（圖/新華社）

吉米·卡特，出生於1924年的喬治亞州，1943年進入美國海軍官校就讀，開啟他11年的海軍生涯。1970年投入喬治亞州州長選舉並成功當選，州長任期內大刀闊斧的改革讓他累積不少名聲，4年任滿後投入總統大選中，並擊敗對手現任總統福特（Gerald Ford），成為美國第39任總統。

美國前駐聯合國大使、鷹派政治人物波頓。（圖/美聯社）

總統任期內面對越戰、三哩島核事故和中東多起危機，卻讓他疲於奔命。更於於1978年12月16日未經參眾兩院同意，逕行宣布自翌年元旦起與我國斷交，讓台美關係一度面臨危機。

退休後的卡特，仍持續透過其影響力對時政提出意見，並積極參與各種調停和中止戰爭的談判會議，更在2002年榮獲諾貝爾和平獎。如可成行，這並非卡特第一次赴平壤救人，1994年他就曾與金正日（Kim Il-sung）協商，暫時凍結北韓的核武計畫；2010年則親自前往平壤，成功營救因非法入境、而遭監禁8年的戈梅斯（Aijalon Gomes）。

罹患腦癌多年的卡特對於生死早已看淡，「我一直都做好最壞打算，但如果（上帝）多給我時間生活，我仍持續工作付出至最後一刻。」

(中時電子報)