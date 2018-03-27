MLB》季前皆傷炮手 洋基和紅襪成難兄難弟

柏德右腳踝受傷開刀，預計至少休養六周。(美聯社)

友善列印
中時電子報

洋基跟紅襪向來是「世仇」，不過今年開季前，卻成了難兄難弟，球季還沒開打，相繼有主力炮手傳傷，美媒報導，紅襪三壘手狄弗斯(Rafeal Devers)今(27日)跟小熊熱身賽時，因本壘衝撞造成右膝挫傷，但洋基更慘，原定先發一壘手柏德(Greg Bird)踝傷開刀，得缺席至少六周。

狄弗斯今天先發上場，2下保送上壘，並靠盜壘及隊友推進，進佔三壘得分大門。下一棒雷昂(Sandy Leon)打擊時，小熊捕手卡拉提尼(Victor Caratini)回傳給投手，竟傳了個大暴傳，狄弗斯見機不可失，拔腿朝本壘衝刺。

未料，小熊的回傳來得很快，卡拉提尼等在本壘前，刺殺狄弗斯。兩人發生衝撞後，狄弗斯分數沒搶到，反倒出現傷勢，隨即退場檢查。大聯盟記者布洛尼(Ian Browne)指出，狄弗斯是右膝挫傷，目前進到每日觀察名單。

相較紅襪，洋基所面臨的狀況，又是更嚴重一些。柏德右腳踝不適，經檢查後發現有骨刺，隨後動手術清除，洋基宣布他將休養六到八周，總教練波恩(Aaron Boone)坦言，這很讓人難過，他也明白柏德很失落，但至少找到了病因，也期望柏德能健康的回歸。

25歲的柏德去年就因右腳傷勢，整季只在大聯盟打48場，今年春訓出賽18場，打擊率僅1成52，會有如此不振的表現，腳傷就是一個主要因素。目前洋基的備案，是讓尼爾華克(Neil Walker)或奧斯汀(Tyler Austin)頂替先發一壘，二壘可能交給韋德(Tyler Wade)。

波恩認為，球隊雖少了柏德，但對於目前手頭上的可用之兵，他仍充滿信心，並特別提到奧斯汀，「我們感覺奧斯汀已經為這個機會做好準備。」奧斯汀在美國時間上周三，已經被送到小聯盟磨練，如今因柏德的缺陣，又得以回到大聯盟。

(中時電子報)

影》發展聯盟球員比賽中倒地 送… NBA》臀傷加劇 小刺客前往紐約治…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。