MLB》季前皆傷炮手 洋基和紅襪成難兄難弟

2018年03月27日 09:18 中時電子報 蔡銘仁

洋基跟紅襪向來是「世仇」，不過今年開季前，卻成了難兄難弟，球季還沒開打，相繼有主力炮手傳傷，美媒報導，紅襪三壘手狄弗斯(Rafeal Devers)今(27日)跟小熊熱身賽時，因本壘衝撞造成右膝挫傷，但洋基更慘，原定先發一壘手柏德(Greg Bird)踝傷開刀，得缺席至少六周。

狄弗斯今天先發上場，2下保送上壘，並靠盜壘及隊友推進，進佔三壘得分大門。下一棒雷昂(Sandy Leon)打擊時，小熊捕手卡拉提尼(Victor Caratini)回傳給投手，竟傳了個大暴傳，狄弗斯見機不可失，拔腿朝本壘衝刺。

未料，小熊的回傳來得很快，卡拉提尼等在本壘前，刺殺狄弗斯。兩人發生衝撞後，狄弗斯分數沒搶到，反倒出現傷勢，隨即退場檢查。大聯盟記者布洛尼(Ian Browne)指出，狄弗斯是右膝挫傷，目前進到每日觀察名單。

相較紅襪，洋基所面臨的狀況，又是更嚴重一些。柏德右腳踝不適，經檢查後發現有骨刺，隨後動手術清除，洋基宣布他將休養六到八周，總教練波恩(Aaron Boone)坦言，這很讓人難過，他也明白柏德很失落，但至少找到了病因，也期望柏德能健康的回歸。

25歲的柏德去年就因右腳傷勢，整季只在大聯盟打48場，今年春訓出賽18場，打擊率僅1成52，會有如此不振的表現，腳傷就是一個主要因素。目前洋基的備案，是讓尼爾華克(Neil Walker)或奧斯汀(Tyler Austin)頂替先發一壘，二壘可能交給韋德(Tyler Wade)。

波恩認為，球隊雖少了柏德，但對於目前手頭上的可用之兵，他仍充滿信心，並特別提到奧斯汀，「我們感覺奧斯汀已經為這個機會做好準備。」奧斯汀在美國時間上周三，已經被送到小聯盟磨練，如今因柏德的缺陣，又得以回到大聯盟。

(中時電子報)