美中貿易戰！陸網友感嘆台不領情還糟蹋 賴清德回...

2018年03月27日 10:54 中時 朱真楷 、 陳信翰

國民黨立委陳超明今上午質詢行政院長賴清德時指出，台灣對美貿易順差為67.5億美金，對大陸與香港則是高達786.39億美金，結果面對美中貿易大戰，賴清德卻是說三道四，讓陸方有種「吾本將心照明月，奈何明月照溝渠」的感嘆，難道蔡政府不擔心對方對台灣祭出關稅制裁嗎？未料，賴清德反嗆，中國經濟能進步，受惠最多是來自於台灣，因此，「中國網民說的（指吾本將心照明月，奈何明月照溝渠），正可以寫出台灣的心情寫照。」

陳超明質詢時指出，美中貿易大戰開打後，台灣必須回頭檢視自己與大陸、美國的貿易狀況。就目前來看，台灣對美國的貿易順差為67.5億美金，對日本則是逆差211.61億美金，但是，對大陸加香港的貿易順差高達786.39億，結果台灣卻向美國買飛彈對抗大陸，就像吾本將心照明月，奈何明月照溝渠，「如果對方祭出貿易制裁，你要怎麼辦？」

陳超明強調，面對美中貿易大戰，賴清德必須謹言慎行，別再挑釁中國大陸、說三道四，並且冷靜應對美國霸權。畢竟，外交沒有永遠的朋友，只有永久的利益，中美貿易大戰終究會緩和下來，台灣如果沒辦法從美國得到利益，屆時要怎麼回頭從大陸獲得？

對此，賴清德回應，其實中國經濟的進步，是受惠最多於台灣，幾十年來台灣投入資金、人才與專業技術，「台灣對他們是有功勞的，中國對台灣卻是飛彈對著我們，在外交、國際封鎖我們，所以中國網民說的（指吾本將心照明月，奈何明月照溝渠）正可以寫出台灣的心情寫照」。

(中時)