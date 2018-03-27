賴揆：美中貿易大戰 有助台不把雞蛋放同個籃子

2018年03月27日 10:46 中時 朱真楷 、 陳信翰

面對美中貿易大戰開打，行政院長賴清德剛剛在立法院施政總質詢時表示，台灣要藉由美中大戰得到有利的事情，例如，長久以來，台灣就希望不要把雞蛋放在同一個籃子，未來美中貿易大戰若無法解決問題，在中國的台商勢必離開中國前往美國、東南亞、甚至回台灣，因此，美中大戰將有助分散台灣的風險。

賴清德表示，近幾年來中國局勢發生許多變化，中共總書記習近平取消任期，民主進程倒退，引發西方疑慮。而中國對美貿易順差高達三千多億，這些國際局勢，都讓美國與台灣關係持續增進，除了簽署台灣旅行法、國防授權法，美國亞太副助卿董雲裳幾天前也冒著風雪去看訪美的高雄市長陳菊，這些都能看出美台關係穩固，未來仍要持續加強雙邊關係，無論是國防或外交的合作，對台灣長期來說都是要走的路。

賴清德說，對於美中貿易大戰，台灣應抱持密切關注態度，並做好因應對策。在第一時間，蔡英文總統已在府內召開會議，並做出指示，政院也已召開跨部會會議因應新局勢，設法將美中大戰對台灣的影響降到最低。

另方面，賴清德強調，美中貿易大戰能讓台灣得到有利的事，像是長久希望不要把雞蛋放在同一個籃子，如果美中貿易大戰無法解決，勢必讓台商離開中國到美國、東南亞，甚至回到台灣。

因此，賴清德說，台灣要做好準備迎接台商；同時，台商基於關稅、區域經濟等問題經過選擇而去到美國，至少也會分散台灣的風險的效果。

(中時)