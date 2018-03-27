獨家》知名飯店董座林原廣 詐貸安泰銀2億 遭拘提到案

「印象台灣飯店集團」董事長林原廣，涉嫌藉由旗下「台北城飯店」裝潢名義，透過大都會機電工程公司向安泰銀詐貸2億元。(中時資料照)

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「印象台灣飯店集團」董事長林原廣，遭檢舉涉嫌藉由旗下「台北城飯店」需要裝潢名義，透過大都會機電工程公司輾轉取得不實發票憑據，向安泰銀詐貸2億元，涉嫌違反銀行法、詐欺罪。檢調26日晚間拘提林原廣與執行董事廖婉瑩2人，並逮捕1名入境的重要關係人，檢調27日一早已進行訊問，訊後不排除聲押。

48歲的林原廣從房地產跨足飯店業，為觀光產業聞人。調查局新北調查處目前正在訊問林原廣、廖婉瑩等3人，晚間將移送北檢複訊。

檢調調查，林原廣在2014年間，因有2億1千萬元資金缺口，當時台北城飯店正需興建裝潢，但裝潢款預估價僅1億元，林原廣為填補缺口，找來負責裝潢工程的大都會機電工程配合，由賴文賓牽線找上尹姓記帳士幫忙，一方面開立不實發票憑證，另方面再由負責財務調度的廖婉瑩製作假金流，利用墊高工程款向安泰銀行申貸3億6千萬元，安泰銀最後核貸2億元。

檢調初步清查，發現安泰銀核貸2億元後，資金最後回流到林原廣與廖婉瑩手中，懷疑林、廖涉犯詐欺、違反銀行法、違反商業會計法等罪。

檢調上週搜索台北城飯店及林，廖的相關處所，查扣帳冊、銀行往來明細過濾，並約談林的小舅子、大都會機電工程公司負責人賴文賓等人。由於林、廖2人未到，檢方開出拘票拘提2人。

檢調掌握2人行蹤，26日深夜拘提2人到案，並在機場拘提1名入境的涉案關係人，目前新北處正在初訊中。

(中時)

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