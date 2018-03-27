看看金正恩、想想蔡英文 黃創夏送台灣四字

總統蔡英文(左)、北韓領導人金正恩(右)。(合成圖/本報系資料照片、新華社資料照片)

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中時電子報

昨天要消息傳出金正恩正在北京訪問，引發各界關注。資深媒體人黃創夏在臉書撰寫「看看金正恩，想想蔡英文⋯⋯哎！」一文，並表示連金正恩都知道小國生存之道，一堆「法政專家」只把台灣搞成「左支右絀」。

日本電視台26日下午拍到抵達北京的北韓列車，這節列車與2011年金正日訪問大陸時搭乘的特別列車極為相似。金正恩此刻若訪北京，被認為是在5月「川金會」前，先與北京進行溝通。以北韓新聞為主的電子媒體也報導，北韓與大陸邊境的丹東被察覺有不尋常動態，丹東車站設置巨大的隔板牆，讓人感受警備森嚴的氣氛。種種跡象讓外界猜測金正恩恐閃電訪問大陸。

對此，黃創夏在臉書指出，小國的生存之道是審時度勢、主動機靈、左右逢源。他說其實台灣也可以在中美台三邊關係當中，有更多的彈性可以運用，正是三國時代最偏遠、最弱小的東吳立國的智慧。

黃創夏提及，孫權在周瑜和魯肅的協助之下，鼎足在曹操和劉備之間，但最關鍵的是「勤修內政」，戮力建設江東六郡，經濟繁榮，國力蒸蒸日上，用內政當外交的最大後盾。黃說在一千八百年以來的史書中，魯肅的「柴桑對策」和諸葛亮的「隆中對」，都被共譽為絕世見解，兩個三國時代的奇人，竟是不約而同的在布衣時，就對後來數十年的歷史大局，有共同的見解，所以，後來魯肅和諸葛亮因赤壁之戰而相見，兩人惺惺相惜，攜手開創鼎足三國之局。

「金正恩窮兵黷武，當然遠遠不如魯肅和孫權」。不過黃創夏說退一萬步想，連金正恩都知道小國生存之道，看看台灣的一堆「法政專家」，卻只把台灣搞成「左支右絀」，豈能不大嘆三聲。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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