登阿帕契打卡覺得感謝 李蒨蓉全身名牌竟被兒子嫌棄

2018年03月27日 09:49 中時電子報 吳品瑤

女星李蒨蓉以時尚打扮著名，嫁給邁群集團執行長李德立後，更是打入貴婦圈，然3年多前因參加「阿帕契觀光團」拍照打卡炫耀，引發軒然大波，導致事業崩毀，她因此低調沉寂多時，直到去年初才重啟臉書，如今生活重心放在家庭上，沒想到依然打扮入時的她，自曝全身名牌，竟被兒子嫌棄「說我穿睡衣丟人現眼」。

經歷低潮，去年底才鼓起勇氣重啟臉書的李蒨蓉，在今年跨年之際，感性po文表示若當初沒有登上阿帕契，自己只會想著跑趴搶鏡，「現在的生活除了少趴，乍看之下也許沒有太大的差別，但唯有我自己心裡清楚，我的生命有何不同！感謝主！」，而抱著新計劃與期許邁向2018年的她，昨po文嘆一早5點半送兒子搭機，但而兒子卻因為她穿睡衣「丟人現眼」不讓她下車，李蒨蓉嘆：「上身 Under Aumor 帽T + 下身 Victoria’s Secrets 運動褲，這麼時髦的家居服是哪裡來的丟臉？」。

而李蒨蓉其實理解孩子真正的想法，「兒子其實是不要，我在眾人面前給他親親抱抱上演十八相送」，感嘆家有2名青少年，「我只能說，當媽的要盡量學會如何跟他們做朋友」，透露當媽的她知道兒子喜歡什麼音樂、玩哪款電玩、崇拜哪個gamer，「媽媽要通通一起enjoy啊！」，也分享自己當媽媽的7項哲學，那就是「彼此尊重、愛的語言、肢體接觸、媽媽要溫柔、媽媽的味道、愛老公、傳承信仰」，一如自己的新年願望，李蒨蓉走過風風雨雨，已一步步開啟新的人生。

(中時電子報)