從7年前金正日訪陸行程 揭密神秘火車「朝鮮1號」

2018年03月27日 10:04 中時電子報 李靖棠

昨日在大陸網路社群瘋傳，疑為北韓領導人專列火車再次蒞臨東北地區的畫面曝光，讓外界盛傳金正恩（Kim Jong-un）疑似出訪北京，試圖在與川普（Donald Trump）會面之前，和大陸官方協商、好在5月份會面時取得最大利益。

不過，更讓外界好奇的是，就是這輛綠皮專列和其行經路線，究竟本就神秘的北韓官方，是如何將領導人平安送往大陸訪問，也許能從7年前、其父親金正日（Kim Jong Il）出訪的行程中，找出一些蛛絲馬跡。

被大陸網友拍到、疑為北韓領導人搭乘的專列火車。（圖/新浪微博）

據韓國《中央日報》再2011年5月24日報導指出，時年69歲、朝鮮國防委員長金正日為尋找1991 年其父金日成主席訪問的痕跡，搭乘被稱為「朝鮮1號」的專列火車，從北韓新義州出發，途經大陸東北三省的長春、丹東與遼寧等地，奔波約2,000 公里、耗時約30多小時，火車才抵達北京火車站。

大陸首都北京海淀區被外媒記者目擊全面提高維安戒備等級。（圖/美聯社）

曾搭專機出訪但憂慮遇襲的金正日，後期出國多搭乘火車出巡，據脫北者爆料，金正日的專列火車共有6組，「朝鮮1號」是其中一組。車身裝配厚重的裝甲且有機槍的重型武裝保護、車廂牆壁厚達80公分、擁有許多新興科技設備。領袖的房間則有50名以上的警衛保護，並由保衛總局全權策劃，以各種前導車輛讓外界無法掌握。出訪時，空軍則會出動伊爾76運輸機和各型直升機在空中協助與防備。

外界懷疑，北韓現任領導人金正恩，很可能為了5月份與美國的會談，先行訪陸尋求協助。（圖/新華社）

事實上，美國與南韓多年來利用衛星和U2等多型高空偵察機，加上脫北者的證詞，早已揭開北韓領導人專列火車的許多神秘色彩。認為這一專列擁有19座「一號火車站」，分別在平壤龍城、元山、新義州等地，與領導人私人別墅僅有10至30公里的距離，讓領導人能輕鬆搭上火車。

(中時電子報)