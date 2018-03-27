世新情殺 苦追不成怒砍學妹 男大生殺人未遂遭訴

世新陳姓男大生追殺石姓學妹，台北地檢署27日依殺人未遂罪嫌起訴陳男。(資料圖／擷取自PTT)

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發生於去年12月的世新大學情殺案，世新大學英文系陳姓大三男學生，因追求石姓學妹多年屢遭拒絕，趁學妹去上通識課前堵人，兩人起爭執後，陳亮出預藏的水果刀追殺學妹3刀，被害人跑進教室求救，陳男才被張姓助教及其他同學制伏。台北地檢署27日依殺人未遂罪嫌起訴陳男。

檢警調查，陳姓大三男學生，因追求19歲石姓學妹多年屢遭拒絕，去年12月11日一早趁學妹去上通識課前堵人，兩人起爭執後，陳亮出預藏的水果刀追殺學妹3刀，被害人跑進教室求救，石女的右頸、頭部、耳後等3處遭劃傷。

陳男應訊時說去找學妹，但學妹不理他，甚至轉身就走，一氣之下才追過去，拿刀劃學妹的手臂，未料學妹閃躲，才不小心劃傷其頭、頸，北檢訊後聲押。

法官認為陳犯罪嫌疑重大，坦承傷害犯行，否認殺人未遂犯行。依現場目擊證人說法，陳確有用手壓制告訴人、用刀刺向告訴人右肩、耳後頸處、頸部等，且陳是以從家中攜出的水果刀朝告訴人揮砍3次，由其揮砍的部位、次數、行兇方式及告訴人受傷部位，顯見並非臨時起意，難謂無致被害人於死之意，可認定涉犯殺人未遂罪、傷害罪，犯罪嫌疑重大。

法官還認為，陳涉犯殺人未遂罪部分，是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，若將來因該罪起訴及判刑，未來量刑可能不輕，基於人性畏罪心理，難謂全無選擇逃亡以免身陷囹圄的可能，所以逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行可能性很高，有相當理由認有逃亡之虞。

另陳男曾在去年9 月、10月間和11月8 日，數次騷擾跟蹤石女，並以摀住嘴巴往後拉等方式壓制石女，顯然陳有反覆實施傷害罪之虞，裁准羈押。

(中時)

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