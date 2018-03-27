朱立倫：訪陸講了「該講的話」 籲陸委會正面看待

新北市長朱立倫強調，陸委會應正面看待兩岸交流。（吳岳修攝）

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吳岳修

新北市長朱立倫結束訪陸行程，今天主持市政會議時再次表示，這次訪陸城市交流收獲很多，對大陸講了很多「要講的話」，呼籲陸委會應該用正面的態度看待兩岸合作交流，如果老是在枝微末節上批評或限制，對兩岸交流沒有正面幫助。

朱立倫表示，這次赴中跟國台辦提到所有在大陸工作、就學的台生、台胞及台商關心的議題，以學生為例，包括在大陸買高鐵票、宿舍、社團、課程安排，以及畢業後就業問題；台商部分，提到台灣有資深的會計師到大陸工作，還需要到基層的事務所實習，或者是台商融資的議等，這些不公平的狀況，我通通都有反應給國台辦，請各地方政府台辦協助，讓台生、台胞及台商能在大陸生活的更好。

朱說，這次赴大陸的主題就是城市交流，沒有違反兩岸關係條例的規定，訪問的地點就是江蘇跟上海，也沒有規定說能不能見誰，完全符合規定。

朱立倫再次強調他在上海提到所謂九二共識有「不同意涵」，是要把國民黨對不同的聲音表達出來；對於新華社所謂消音的部分，他強調，「我們重視的是我們要講的話及議題，台灣民眾希望是不管政治情況怎麼變，兩岸都能和平、交流」。

朱立倫說，這次到大陸城市交流的訪問成果豐碩，尤其是在江蘇跟上海訪問的過程，交換了很多市政議題，現在共同的看法不只是經濟發展而已，還包括了空氣污染、水源保護的環保問題，這些都是市民最關心的，以及托老、託幼都是現代化城市關心的議題，希望未來能繼續交流。

朱立倫表示，這次見了非常多的台商、台胞跟台生，在那裡看到很多新北市的年輕人、鄉親在對岸打拼，他們需要更多的支持跟關心，「我們5天做了10場座談會交流，對他們是很大的鼓勵，其中很多年輕人希望他們在大陸做的文創及努力的成果，希望能回饋給家鄉，也有彼此交流的機會，未來希望能跟大陸多多交流」。

朱立倫也說，未來在兩岸應該要用正面的態度看待城市交流，以及關心台生、台胞跟台商在大陸的生活，不該設下太多的限制，也不該用負面的心態面對兩岸交流，對兩岸合作才是正面的。

(中時)

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