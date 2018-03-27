榮耀永存 退役陸戰隊自費替軍史公園LVT上漆

2018年03月27日 11:06 中時電子報 喻華德

新竹縣湖口鄉是陸軍裝甲兵訓練指揮部、北測中心、裝甲542旅、裝甲584旅的所在地，在湖口鄉內設置了多處軍史公園，陳列大量國軍退役戰車、火砲，其中也包含被稱為「水鴨子的」LVT兩棲登陸戰車。

海軍陸戰隊退役員姜明宏、黃澤州、葉志明三人自費替湖口陳展的LVTP-5兩棲登陸戰車重新上漆活動。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

海軍陸戰隊退役員姜明宏、黃澤州、葉志明三人自費替湖口陳展的LVTP-5兩棲登陸戰車重新上漆活動。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

為延續104年12月24日的「光復虎斑」行動，及紀念確立中華民國和平發展60年的823砲戰，海軍陸戰隊登陸戰車運輸營當年突破共軍猛烈炮火封鎖，完成代號「鴻運作戰」的金門運補任務60週年紀念。由海軍陸戰隊退伍隊員第307梯次上兵醫務士姜明宏發起，514梯次下士車長黃澤州、通信下士葉志明響應，自費一萬元替湖口鄉的三輛LVTP-5A1兩棲登陸戰車（官兵暱稱水鴨子）重新上漆(針對包商塗裝與原車服役時不符的部分更正）。

國內軍史公園陳展裝備普遍缺乏維護，三位陸戰隊退員自發維護軍事史料的做法值得肯定。圖為服役時曾任車長的黃澤州先生。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

重新上漆的陸戰隊員，穿著繡有「永遠忠誠」的T-Shirt，代表海軍陸戰隊「一日陸戰隊，終身陸戰隊」的精神。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

姜明宏先生接受本報編輯訪問時表示，「這三輛陳列展示的戰車，是很多陸戰隊退員服役時的回憶，也是退役隊員對昔日長官與袍澤的思念，更是陸戰隊退員與母隊連結的臍帶。我們也希望這樣的舉動可以實踐『一日陸戰隊，終身陸戰隊』的精神，進而展現全體陸戰隊員對國家的永遠忠誠。」

重新上漆的陸戰隊員，穿著繡有「永遠忠誠」的T-Shirt，代表海軍陸戰隊「一日陸戰隊，終身陸戰隊」的精神。前方為發起人姜明宏先生。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

對LVTP-5兩棲登戰車重新上漆的陸戰退役隊員葉志明先生。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

這三輛LVTP-5A1兩棲登陸戰車其中兩輛陳展於湖新路（竹13-1線）的牛車驛站，牛車驛站尚有兩門Mk 32型雙管127公釐/38倍徑艦砲和一輛M48A3「巴頓」式戰車。

完成上漆的兩棲登陸戰車。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

國內軍史公園陳展裝備普遍缺乏維護，三位陸戰隊退員自發維護軍事史料的做法值得肯定。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

比起中國大陸，臺灣的軍史公園密度高、展示品多，是深化「全民國防」的重要「軍史資產」。但國內的軍史公園普遍缺乏維護，除役陳展裝備多年後面臨褪色、鏽蝕還有遭到缺乏公德心的民眾人為破壞等問題。例如桃園竹圍漁港的M48A3「巴頓」式戰車已經嚴重鏽蝕，若擅自攀爬輕則割傷，若萬一戰車解體，後果不堪設想。

一個國家對「軍史資產」的維護，也反映了國家對歷史的態度，我國在這一方面仍有相當大的進步空間。部分地方政府雖有編列預算維護，但通常只要重新上漆一次「塗裝」就「完全走樣」，這需要承辦人、承包商對細節的重視，而解說牌的內容也很容易出錯，民間社團「中華民國航空史研究會」的航空史研究者，常年致力於協助軍方和地方政府對恢復服役時期塗裝和解說牌勘誤，但這仍有賴更多人的重視。這次三位陸戰隊退役隊員自發性的做法不僅值得肯定，更展現海軍陸戰隊的「一日陸戰隊，終身陸戰隊」的凝聚力。

(中時電子報)