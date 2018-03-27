NBA》打臉科爾？ 柯瑞有信心季後賽首輪復出

2018年03月27日 10:12 中時電子報 黃邱倫

根據美國媒體報導指出，雖然勇士總教練科爾明白確定表示史提芬柯瑞不會參加首輪季後賽

但身為當事人的柯瑞卻不這樣想，他有信心能在短時間內傷癒歸隊，並且在季後賽首輪就能上場，這無疑是狠狠打了科爾的臉。

柯瑞表示，「我希望能證明科爾是錯的，但目前我只能努力復健，在整個過程當中做到完美，然而盡快回到球場上。」

柯瑞本季可說是打得相當辛苦，幾度因傷而缺陣，上周與老鷹之戰好不容易復出，而且繳出絕佳成績，可惜被隊友麥基一屁股坐傷了左膝蓋，事後檢查判定是左膝內側韌帶二級拉傷，預計3周後複檢，科爾昨日受訪時直接認定柯瑞無法在季後賽首輪上陣。

柯瑞說，「3周時間足以讓我恢復膝蓋傷勢，球隊最後5個客場比賽都不會隨隊出征，但季後賽開打的時候我會回到球隊。」

其實柯瑞在2年前就曾因為膝蓋受傷錯過了季後賽首輪與火箭的比賽，當時勇士在例行賽創下了73勝NBA紀錄，可惜總冠軍賽3比1領先時慘遭騎士逆轉而無法衛冕。

柯瑞不適勇士目前唯一受傷的球員，杜蘭特、卓雷蒙格林與克雷湯普生都分別受了傷，所幸杜蘭特和卓雷蒙格林可望在明日復出，減緩球隊戰力不足問題。

柯瑞說，「我不認為這些問題能動搖球隊奪冠希望，反倒是更進一步凝聚團隊默契，幫助我們更渴望拿下總冠軍，而我會盡其一切可能在例行賽最後階段復出，帶領隊友們邁向成功之路。」

(中時電子報)