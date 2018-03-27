台南首家越南國服專賣店 越南新住民ㄧ圓服裝設計夢

越南籍新住民楊諭函（左二）為了一圓服裝設計夢，近來於永康區創業開店，成為府城第一家主打越南國服量身訂做的服飾店。（曹婷婷翻攝）

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台南首家越南國服專賣店開張！越南籍新住民楊諭函為了一圓服裝設計夢，近來於永康區創業開店，成為府城第一家主打越南國服量身訂做的服飾店，楊諭函從14歲開始在越南成衣廠工作，20歲嫁來台灣，婚後仍在自家附近成衣廠工作，某次聚會聽聞新住民姊妹無處訂製越南國服，萌念善用專長創業，不但能服務越籍新住民，更可將傳統服飾推廣給國人。

在親友支持下，全台南第一家越南國服專門店誕生，移民署南區事務大隊台南市第一服務站也特地前往祝賀，不少越南新住民欣喜日後能夠就近買到國服。

楊諭函說，自己14歲為了家計開始在越南成衣廠工作，多年工作經驗造就紮實打版車縫功夫，嫁來台灣也仍在自家附近成衣廠工作，除擔任管理幹部也參與設計企畫，此外，為了精進技能，也經常利用時間自費進修。

楊諭函表示，越南國服正式名稱叫做「Ao Dai」，一般翻譯為「奧黛」，腰部以上採取極盡合身剪裁，腰部以下則著寬筒喇叭褲，強調凸顯女性曲線之美，因此，多由客人自行挑選布質，再由她依個人身形量身打造，由於布料輕柔透氣、搭配褲裝活動方便等特性，不只越南姊妹偏愛，甚至吸引台灣客戶到店訂製，她也期望未來能跨國界，帶領越南服飾風潮。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，過去新住民創業多集中於餐飲類型，雖也有服飾業，但主打越南國服卻十分罕見，透過楊諭函的努力，台灣人也有機會體驗異國服裝之美，期待楊諭函的例子，能激勵更多新住民發揮自身專長創業。

(中時)

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