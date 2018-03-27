鹽水雞是淘汰雞？營養師：這個顏色的肉千萬別挑

鹽水雞是淘汰雞？營養師：這個顏色的肉千萬別挑。(圖/食力)

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中時電子報

鹽水雞攤販越來越多，有媒體報導，部分商家為節省成本，會向大盤商收購「淘汰雞」來做鹽水雞，消費者擔心把劣等雞、病死雞吃下肚，彰化基督教醫院營養師倪曼婷表示，其實淘汰雞是指「生蛋效益較低」的老母雞，由於價格較低，可能流入夜市販售，但仍可食用；真正的問題在於鹽水雞的顏色，消費者選購時應該睜大眼。

根據食品藥物管理署-藥物食品安全週報報導，倪曼婷解釋，想要吃得健康，選購鹽水雞時應注意下列5大條件：

1.肉質是否過白

因老母雞可能有肉質較柴的問題，有些不肖業者會在雞肉中添加雙氧水來改善肉質，也就是俗稱的漂白劑，食用過多，可能引起噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重時會導致腸胃道潰瘍及出血，若發現肉質過白或有異味時千萬別吃。

2.食材挑選

擔心體重增加的民眾，建議可先選擇去皮、脂肪量較低的雞胸肉，並避免選用貢丸、魚丸、甜不辣…等加工製品，改搭配蔬菜類如：花椰菜、蘿蔔等，藉由纖維的攝取來增加飽足感。

3.鹽份

市售鹽水雞可能過度調味，鹽分攝取過多，會導致血壓控制不良，建議民眾可自行購買有認證標章的雞肉自己製作鹽水雞，避免食品添加物，掌握調味料使用量。

4.注意人員操作及環境衛生

有些商家處理食材後，又直接拿抹布或找零錢，這些動作都會大大增加細菌交叉污染的機會，引起食物中毒，購買前應注意商家儲藏環境、有沒有生熟食分離等衛生環境。

5. 確認肉品來源

中華民國養雞協會指出，國產雞肉相關認證標章包括：屠宰衛生檢查合格標誌、CAS優良農產品標章及產銷履歷標章三種，避免購買來源不明的雞隻，才可安心食用。

(中時電子報)

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