為傳承客家文化 警員自學客語且通過檢定

2018年03月27日 10:39 中時 張伊珊

為傳承客家文化，警員彭穩達勤學客語，希望能為中埔客家文化注入新活水。（翁聖勳攝）

在客家人口比例不高的嘉義縣，有位任職於中埔分局的警員彭穩達，原為福佬化的客家人，他從完全聽不懂客語也不會說，靠著多年自學，通過106年度客語能力中高級認證，現在聽、說、讀、寫樣樣沒問題。他認為「語言就是文化」，可藉以了解祖先的生活智慧。

今年快50歲的彭穩達說，儘管從小知道自己是客家人，但他連半句客語也聽不懂，更別想要開口說。由於母親是河洛人，父親則因做生意之故，經常使用閩南語交談。久而久之，家中的慣用語言便以閩南語及國語為主。當時礙於嘉義地區的客語教材不多見，即便彭穩達想學客語，但卻苦無門道。

直到20歲北上念書後，才有機會接觸坊間的客語教材，彭穩達坦言剛開始真的不容易。尤其在客語標音部分，早期大多用注音符號標註客語發音，後改由客家委員會統一公布客語拼音。如此一來，等於是他又得重新學起，不過彭穩達並未輕易放棄，反而一路過關斬將，先後考取客語初級與中高級檢定。

中埔鄉是雲嘉南地區，客家人口較為集中的鄉鎮，並設有客家文化會館。彭穩達回到故鄉用客語服務，他說感覺很不一樣，畢竟現在會講客家話的年輕人不多，客語傳承產生極大斷層。因此他從自身做起，不僅在公共場所大方講客語，也積極尋找隱性客家族群，期以喚起客家人對自己的認同。

(中時)