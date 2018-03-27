中山區行動市政會議 柯P：增加景點 幫助婚紗產業

2018年03月27日 10:55 中時 張潼

台北市長柯文哲今上午到中山區進行行動市政會議，會中柯文哲裁示，區內公園改建時，應該增加一些景點讓婚紗業者去拍照，因為每年有2萬對新人來台灣結婚，若每對花20萬台幣，那就是400億商機，既然這是很大的產業，政府也要幫助業者更容易做。

中山區長李美麗在市政會議中先報告6項施政重點，包括中山雙連帶狀公園、圓山自然景觀公園、共融遊具、北美館擴建計畫、台北啤酒工廠都市計畫變更、經國七海文化園區。另外，也建議市府協助在河濱公園（大佳7~9號水門段）進行牆面彩繪、改造撫順公園。

對此，柯文哲裁示，由工務局引進民間力量儘快完成河濱公園彩繪，賣廣告也可以，線行公園也希望可以從10月底提前到10月初完工，這樣可以配合「白晝之夜」活動，同時，還可以找赤峰街等街區業者，規畫公園周邊成文創、咖啡館之類聚集的場所。

柯文哲還特別提出，先前他去拜訪中山北路婚紗產業，現在他們都是去陽明山拍婚紗，現在既然有花博公園北半部、撫順公園等要施工，那乾脆就把造景做一點羅曼蒂克的、可以拍婚紗的，這樣就不一定要跑到陽明山，讓成本能降低。

他強調，每年有2萬對新人到台灣結婚，每對花20萬就是400億，這麼大的產業，政府應該幫助業者更容易做。

(中時)