拒絕邊緣化 陸力爭在朝鮮半島事務扮要角

2018年03月27日 10:43 中時電子報 楊幼蘭

北韓最高領導人金正恩預定4、5月先後與韓國總統文在寅，還有美國總統川普舉行峰會。而首爾已透露，不排除再舉行兩韓與美國的3方高峰會議。

原本在朝鮮半島事務中扮演要角的北京，如今正設法避免遭邊緣化的命運。據《南華早報》（South China Morning Post）27日報導，北京為了恢復原有的關鍵地位，預料將讓中國資深外交官寧賦魁出任朝鮮半島事務特別副代表。

寧賦魁2006-08年曾任韓國大使，並在1990年代與2000年代參與4方與6方會談。據消息人士透露，預料他將擔任大陸外交部副部長、朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑的副手。

儘管寧賦魁的任命尚未正式宣布，但他本月稍早已投入相關事務。自徐步1月獲任中國駐智利大使以來，朝鮮半島事務特別副代表的缺就空著。而北京的當務之急，就是找到適任人選。

超過70年來，北京一直是北韓最大的盟國，以及最重要的貿易夥伴，然而，最近卻發現，無論在4月的兩韓，或是5月的美國與北韓峰會中，都沒有它的一席之地。

北京人民大學國際問題專家成曉河說，儘管寧賦魁需要使出渾身解數，才能維繫中國在談判桌上的地位，但仍是適當的人選。

「中國不再是萬眾矚目的焦點，」他說，「因此如何確保在最新的發展中置身事內，將是中國外交部的當務之急。」

而寧賦魁去年11月在北京出席北韓危機研討會時便指出，朝鮮半島局勢是世上最複雜的政治情勢之一，需要耐心與保持彈性。

先前日經中文網指出，北京擔心，如果美國與北韓對話越過中國獲得進展，原本可在中美經濟摩擦中發揮作用，但為數不多的交易籌碼「北韓牌」有可能失靈。無論如何，北京仍打算積極參與今後推動朝鮮半島局勢穩定的進程。

(中時電子報)