食農教育深入校園　新化口埤實小花圃變菜園

2018年03月27日 10:56 中時 莊曜聰

新化農會家政班利用現採地瓜製作各種料理。(莊曜聰攝)

台南新化口埤實驗小學是全台第一所西拉雅小學，以西拉雅語及生態教育教學為主，傳承地方文化是一大特色，近年來食農教育興起，校方也運用班級前的花圃，由學童親自翻土改種其他農作物，當個快樂小農夫，去年與新化農會合作，種下新化五寶之一的地瓜，今天上午歡喜收割。

口埤實小校長王朝賜說，校方推廣食農教育有3年時間，先與新化社大合作種大豆，再利用採收的大豆，與成功醬油廠合作釀製醬油，也會種植蔬菜供應全校師生營養午餐，去年10月則與新化農會結合，花圃農園改種台農37號地瓜，並由瓜瓜園技術指導。

學童從翻土、播種、驅蟲、施肥到收割，親力親為，體驗農忙樂趣，也學習地瓜生態、如何認證及碳足跡及加工品運用，瓜瓜園地瓜生態故事館館長劉慶嚴說，台灣地瓜品質佳，目前外銷日、美、加拿大、新加坡等地，是相當重要的雜糧作物；他也教導小撇步，例如發芽的地瓜與馬鈴薯不同，只要去芽還是可以食用。

新化農會理事長李偉智表示，受食安風暴及都市化潮流影響，食農教育在現代社會更形重要，不僅是書面、影片的知識，更要在做中學習，讓孩子了解平常吃的食物從哪裡來，然後親手種出這些食材，才能培養出感恩的心，也替農業的未來注入希望。

現場除了收割地瓜外，也請來在地手工Pizza業者PaPa Yummy進駐，將烤窯搬到校園裡，並運用新鮮現採的地瓜入菜，製作美味的窯烤Pizza，業者蔡政勳說，店內大多使用在地生鮮食材，能與校園結合推廣食農教育，相當開心。

(中時)