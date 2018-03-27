「普繆思客」到安養院、監獄用音樂撫慰人心

2018年03月27日 10:59 中時 林志成

用音樂延續愛！今年獲得教育部青年署績優團隊競賽服務創新獎的青年團隊「普繆思客」，成立至今已10年，他們每年都會到台東馬蘭榮家、台東柏林老人安養院、台東監獄等地方，用他們的音樂專長撫慰受服務者的心。

「普繆思客」團隊2008年暑假成立，他們有一個信念，要帶著他們最愛的音樂去服務社會。「普繆思客」除了用音樂服務人群外，還有一個特別的服務方式是用「分享服務學習的經驗」來影響更多人，透過團員-「阿勝」(矯正署陽明中學畢業)的分享，影響每一個可以被影響的人，哪怕只有一位少年因此而改變。

「普繆思客」服務除注重與受服務者的心靈交流與情感互動、粉絲臉書專頁線上應答外，並強調永續經營理念，因此許多服務單位已連續服務長達十年。

「普繆思客」去年服務地點新增了台東醫院精神科，這也是團隊首次服務精神科的朋友，團員表示一開始雖然充滿未知的恐懼，但一切在踏入病房背起吉他唱歌時，才發現原來音樂是有魔力的，除了一位病友跟他們高歌一曲外，離別時還有病友詢問他們是否還會再來，不禁讓團員們及護理長都紅了眼眶，護理長對團員們說道:「你們不只服務了這些病友，更撫慰了我們這些護理人員的心」。

雖然有些團員們現在已經出職場或是結婚了，但是大家仍不畏困難地每年排出假期去臺東、高雄服務。普繆思客認為這不只是一個服務別人的過程，自己同時也被療癒，他們熱切的期盼「普繆思客，下一個十年」。

教育部青年發展署為鼓勵更多青年參與志願服務，於全國成立16家青年志工中心，相關資訊可至教育部青年署官網(http://www.yda.gov.tw)或青年和平志工團網站(http://gysd.yda.gov.tw)查詢。

(中時)