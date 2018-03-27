微風基金會關懷弱勢兒童 提前歡慶復活節

復活節限定的「微風兔熊」與孩童同歡。（微風提供）

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微風集團創辦人夫人林美瑛與孩童一起彩繪復活節蛋。（微風提供）
微風藝人佟凱玲與孩童一起彩繪復活節蛋。（微風提供）

今年4月1日是復活節，微風慈善基金會24日攜手「宏愛台灣協會」及「瑞士銀行（UBS）」舉辦彩繪繽紛蛋的活動，今年是發起復活節關懷弱勢兒童公益活動以來，首次擴大規模。

當天，微風集團創辦人夫人暨微風慈善基金會董事林美瑛、微風慈善基金會執行長陳美汀、瑞士銀行台灣區執行長陳允懋、瑞銀志工社社長楊淑智、伯特利育幼院盧秋月牧師及微風愛心大姊姊佟凱玲與近30位志工，和成州國小、五股伯特利育幼院100位大小朋友同歡，且參與「歡樂彩繪蛋展覽」；活動上微風慈善基金會邀請「米卡多劇團」，以短劇說故事的方式，讓小朋友了解復活節、復活節兔子和復活節彩蛋的由來。

微風慈善基金會執行長陳美汀表示，復活節代表重生與希望，每一次的困難與挫折伴隨而來的就是重生與希望，這次的活動是由微風集團策略長暨宏愛台灣協會理事長廖曉喬發起的，因廖曉喬小時候念的教會學校相當重視復活節的彩蛋活動，每一次活動結束最期待的就是下一次的到來，所以希望藉由彩繪復活蛋把歡樂帶給伯特利的小朋友們。

瑞士銀行台灣區執行長陳允懋表示，「很高興有這樣的機會，與微風慈善基金會共同舉辦復活節彩繪蛋。非常感動看到伯特利的小朋友們彼此相互照顧。」活動現場最熱鬧的就是當微風吉祥物「微風熊」現身與小朋友互動時，有小朋友對著微風熊大喊「抱緊處理」、來個「熊抱」，讓現場歡笑聲不斷。

(中時)

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