稱公投盟「政治路霸」 柯P：未來將中止亂象

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北市府上周派員強拆公投盟在立法院旁的帳篷，引發台灣黨主席蔡丁貴、公投盟成員與市府雙方激烈衝突。但柯今早在市政會議仍裁示，過去因為法律漏洞、行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路，未來將修正臨時建物搭建期限規範、考慮畫設陳抗專區等，中止集會遊行衍伸的亂象。

柯文哲今早在市政會議措辭強烈指出，台灣是民主自由國家，但自由應該以不侵犯他人自由為範圍，所以必須也是一個法治國家。在馬路、人行道，無論藍綠、統獨或各種社運團體，都不應任意占用影響市民生活。

柯文哲指出，過去幾年，因相關法律的漏洞，加上北市府的行政怠惰，造成「政治路霸」長期占用馬路、人行道等公共空間，之後必須中止這些亂象，因此，從現在開始，將以4個原則處理相關問題。

首先，過去道路上申請搭設臨時棚架，若超過核定的路權期限，仍有3天自行拆除時間，「這個不合理」，即刻要修正規定，臨時建物搭建期限必須小於路權期限，超過時限未自行拆除，將進行強制拆除。

其次，立法院周邊陳抗頻繁，將由副市長鄧家基拜訪立法院，討論於立法院周圍劃設陳情抗議專區，而非放任不管。

第三，陳抗團體如未依原先申請核准的路段，隨意佔領道路影響交通，將拍照蒐證，依法告發；最後，有關西門町因政治團體長期陳抗，由新工處與警察局重擬路權的審議規則，避免政治團體長期佔用，干擾商家、遊客、住戶，同時也要求所有政治團體須依法申請集會遊行，如未申請而佔用場地，不論統獨立場，均依法究辦。

柯文哲強調，台北市每年有上千場集會遊行，但長期缺乏有效管制作為，致使部分政治團體長期佔用道路，影響交通及干擾市民生活。所以，北市府將貫徹4項作為，不會放任臺灣繼續成為一個失序的國家，台灣必須成為一個法治國家。

(中時)

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