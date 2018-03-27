環保祭祀減空汙 嘉市力推以善代金

嘉義市環保局持續鼓勵民眾「紙錢集中燒」和「以善代金」，降低空氣汙染又能做公益。（呂妍庭攝）

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嘉義市環保局鼓勵民眾「以善代金」，把把購買紙錢的費用轉捐給社福機構，獲社福團體大力肯定。（呂妍庭攝）
嘉市環保局長張志誠鼓勵民眾紙錢集中燒。（呂妍庭攝）
嘉市消防局將在各大公墓免費提供水袋、鐮刀、手套等工具供民眾索取使用。（呂妍庭攝）

清明節將屆，嘉義市為降低祭祀節慶造成的空氣汙染，除鼓勵民眾紙錢集中焚燒，也持續力推「以善代金」，嘉市環保局長張志誠指出，市府自2014年在清明節期間鼓勵民眾把買金紙的錢轉捐給慈善或弱勢團體，至今已募得24餘萬元，嘉義家扶中心主任沈明彥也肯定以善代金政策，指去年家扶因此獲得188筆多達4萬多元的捐款，在經濟不景氣年代，這些善款更顯得珍貴。

為兼顧民俗民情與空氣品質，嘉義市連年推動環保祭祀，今年同樣自即日起到4月8日清明節前後，在嘉市殯葬管理所、寺廟或納骨塔及大型墓地等推廣「紙錢集中燒」，屆時嘉市殯葬管理所將暫時關閉金爐，設置臨時紙錢集中站，至於消防局為防範火災，在掃墓旺季也派員駐點在各大公墓區，並免費提供水袋、鐮刀、手套等工具供民眾索取。

張志誠表示，「以善代金」是鼓勵民眾把購買紙錢的費用轉捐給社福，今年市府特別與家扶中心、創世基金會、嘉市腦麻協會和嘉邑行善團合作，鼓勵民眾把燒給祖先的金紙變善款。不只家扶稱「以善代金」是好政策，創世基金也會說現在民間捐款逐年減少，連以善代金的金額也降低，像2016年還有5萬多元，去年已降到2萬多元，為增加民眾響應意願，創世及嘉義家扶中心4月4日和5日兩天還會在嘉市殯葬管理所設服務處，方便民眾就近捐款。

(中時)

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