兩大因素 美媒：與其對台售F-35 不如多賣F-16V

美軍最新一代的F-35戰機。（圖/洛馬公司官網）

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中時電子報

據美國《華盛頓考察家》（The Washington Examiner）報導，美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）與殷霍夫（James Inhofe）致函川普，要求總統出售新一代的F-35戰機（F-35B fighter jets）予台灣，協助台灣提昇自我防禦能力。對此，該報資深評論家羅根（Tom Rogan）認為，「在考量兩大因素下，川普政府與其對台灣出售F-35戰機、不如增售改良升級版本的F-16V型戰機（F-16 Viper）。」

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羅根提出兩點因素，認為此時貿然將F-35戰機賣給台灣，勢必讓台海矛盾升級、更可能讓中國大陸加速在南海的軍事布局。但他真正擔心的是，F-35的技術祕密恐經台灣，流入大陸軍方手中，成為美國最不願看見的結局。為了強化台灣對中國大陸的防禦能力，他建議美國政府，應該增售台灣亦有參與的升級版F-16V型戰機，讓這款本就守護台海多年的戰機，擴大並持續翱翔台灣海峽。

屬於短場起降型的F-35B戰機，停靠在美利堅號軍艦上。（圖/洛馬公司官網）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的短場起降戰機，而C型則是新一代航母艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。

當前全球名氣最大的F-16戰機，最新升級版本為V型。（圖/洛馬公司官網）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

中華民國空軍F-16戰機，在2017年元旦進行編隊衝場迎接第一道曙光。（中時資料照、許家寧攝）

除了以上兩點疑慮，羅根也認為，在如今F-35戰機仍存在價格過高、技術問題和實戰經驗缺乏三大問題，在自家部隊都無法根除之際，貿然出售至佈署多款大陸與俄羅斯防空導彈系統的區域，實在是致命的問題。

(中時電子報)

文章來源：Trump should sell F-16V fighter jets, not F-35s, to Taiwan

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