NBA》勇士科爾受年輕球迷歡迎的原因

勇士總教練科爾振臂回應球迷支持。(美聯社)

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中時電子報

勇士總教練科爾(Steve Kerr)雖然球員時期摘下5冠，但他從不是明星球員。科爾對媒體受訪的時候說，曾有一位小球迷來找他，但小球迷一看到旁邊的替補控衛庫克(Quinn Cook)，就丟下科爾跑去找庫克了。

年紀小的球迷可能不熟悉他，科爾其實在大一點的年輕人之中頗有知名度，這無關他的教練生涯，而是由於他曾擔任TNT球評，然後幫NBA 2K系列的電玩遊戲配音的緣故，玩2K長大的年輕人肯定都認得他。

更有趣的是，科爾2014年開始擔任勇士總教練，該年推出的NBA 2K15電玩遊戲仍然由他擔任球評，結果是他自己站在球場邊，背景又有他自己講評自己球隊的聲音。遊戲廠商2K表示是因為趕不及找到新的球評配音，才只好沿用科爾的配音。事實上到隔年出品的2K16，科爾仍在遊戲裡的明星賽繼續講評。

除此之外，科爾說話總是非常幽默，也經常在場上發脾氣，他還會特地叫暫停來藉機痛罵裁判，或是一怒之下敲碎戰術板，讓大家覺得他是個沒有距離、容易親近的人。

(中時電子報)

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