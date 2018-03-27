柯P一句話吸淺藍深藍 徐巧芯：國民黨面臨考驗

國民黨市議員擬參選人徐巧芯。(擷取自徐巧芯臉書)

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中時電子報

台北市長選舉將在11月舉行，外界都在看國民黨要用什麼策略挑戰現任市長柯文哲。對此，台北市議員擬參選人徐巧芯認為，柯主張「兩岸一家親」，博取不少藍營群眾好感，這讓國民黨面臨很大考驗。

國民黨北市議員提名不過半 挨批「骨氣何在？」

徐巧芯近日接受港媒中評社專訪，對今年的台北市長選情表達看法。她坦言，目前情勢對國民黨而言很辛苦，關鍵點還是看民進黨是否提名，目前只能先假設民進黨禮讓柯文哲。

若是呈現上述狀況，對國民黨而言非常矛盾，因為自從柯喊出「兩岸一家親」，不少藍營民眾，甚至深藍的新黨支持者開始倒向那方，這讓國民黨為難，民進黨也處於尷尬境地。

徐巧芯表示，由於柯文哲太會炒作話題，吸引所有媒體的關注，相對地，即使國民黨的人選更理性、更趨向政策訴求，但因為個人特質不若柯鮮明，常常被忽略，這也是今年選戰難打的一個原因。

關於市議員選情方面，徐巧芯指出，國民黨在2014年大敗，現在元氣尚未恢復，因此採取保守的戰略，提名未過半，形同禮讓新黨；另一方面，綠營支持者逐漸對柯文哲反感，如民進黨還是堅持與柯合作，也會間接會影響市議員選情，造成選票流失。

徐巧芯也點出時代力量關鍵的地位，認為時力支持者也有柯粉，如果時力不挺柯，也可能造成選票流失。

(中時電子報)

文章來源：徐巧芯：不少淺藍深藍挺柯　國民黨面臨考驗

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