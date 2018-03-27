MLB》洋基最後熱身賽 史坦頓炸大號全壘打

2018年03月27日 11:16 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)改披洋基條紋戰袍的首個球季，即將到來，他今(27日)在洋基最後一場熱身賽對勇士，一棒轟出春訓第2轟，這發全壘打，飛上球場左外野第二層看台，距離約434英呎、飛行速度114英里，儼然是過往大家熟悉的「史坦頓Style」全壘打。

此役洋基1上靠桂格瑞斯(Didi Gregorious)2分炮，率先取得2比0領先。到了3上，賈吉(Aaron Judge)獲保送上壘，史坦頓面對勇士先發麥卡錫(Brandon McCarthy)，鎖定內角曲球攻擊，球棒咬中球芯聲音清脆，過幾秒就看到左外野第二層看台，有球迷開心舉起撿到的全壘打球。

史坦頓這支春訓第3轟，飛行速度達114英里，是勇士主場飛行速度第二快的全壘打。值得一提是，該座球場全壘打最快飛行速度115.5英里紀錄，也是史坦頓所創，苦主是去年還在勇士的「老蝴蝶」迪奇(R.A.Dickey)。史坦頓此役2打數1安，熱身賽打擊率2成20。

洋基靠史坦頓跟桂格瑞斯這2轟，終場5比1贏球，熱身賽劃下句點。洋基下一場出賽，就是美國時間3月29日與藍鳥的開幕戰，洋基公布先發打線，賈吉打開路先鋒，史坦頓扛第二棒，中心打線三到五棒，則依序為桂格瑞斯、桑契斯(Gary Sanchez)跟席克斯(Aaron Hicks)。

(中時電子報)