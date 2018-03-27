MLB》洋基最後熱身賽 史坦頓炸大號全壘打

洋基最後一場熱身賽，史坦頓炸裂第3轟。(美聯社)

友善列印
中時電子報

史坦頓(Giancarlo Stanton)改披洋基條紋戰袍的首個球季，即將到來，他今(27日)在洋基最後一場熱身賽對勇士，一棒轟出春訓第2轟，這發全壘打，飛上球場左外野第二層看台，距離約434英呎、飛行速度114英里，儼然是過往大家熟悉的「史坦頓Style」全壘打。

此役洋基1上靠桂格瑞斯(Didi Gregorious)2分炮，率先取得2比0領先。到了3上，賈吉(Aaron Judge)獲保送上壘，史坦頓面對勇士先發麥卡錫(Brandon McCarthy)，鎖定內角曲球攻擊，球棒咬中球芯聲音清脆，過幾秒就看到左外野第二層看台，有球迷開心舉起撿到的全壘打球。

史坦頓這支春訓第3轟，飛行速度達114英里，是勇士主場飛行速度第二快的全壘打。值得一提是，該座球場全壘打最快飛行速度115.5英里紀錄，也是史坦頓所創，苦主是去年還在勇士的「老蝴蝶」迪奇(R.A.Dickey)。史坦頓此役2打數1安，熱身賽打擊率2成20。

洋基靠史坦頓跟桂格瑞斯這2轟，終場5比1贏球，熱身賽劃下句點。洋基下一場出賽，就是美國時間3月29日與藍鳥的開幕戰，洋基公布先發打線，賈吉打開路先鋒，史坦頓扛第二棒，中心打線三到五棒，則依序為桂格瑞斯、桑契斯(Gary Sanchez)跟席克斯(Aaron Hicks)。

(中時電子報)

NBA》勇士科爾受年輕球迷歡迎的… NBA》詹皇超強戰力秘方 每年花15…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。