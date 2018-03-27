法務部「犯罪狀況及其分析」叢書 榮獲今年優質出版品

2018年03月27日 11:54 中時 陳志賢

法務部司法官學院每年出版之「犯罪狀況及其分析」專書，今年再度榮獲國家圖書館評選為「國際交流專用」之政府優質出版品。這已經是司法官學院研究專書自2015年、2016年及今年連續獲得肯定。

國家圖書館辦理政府出版品國際交換業務，截至目前為止已與全球超過80個國家、600個重要圖書館或學術研究機構建立出版品交換關係。

法務部每年出版「犯罪狀況及其分析」，彙整政府處理犯罪案件各項統計資料並附加文字說明，一直是學術界從事刑事政策與犯罪研究之重要參考書，也是實務界觀察、瞭解國內整體犯罪問題，研擬犯罪防治對策重要參考依據。

司法官學院2013年7月增設「犯罪防治研究中心」接手編纂，隔年開始委託學術界協力研究編撰，有效提昇該專書的研究視野與品質。

法務部表示，本書共分8篇：第1篇以警政、衛福、調查、廉政等機關之統計；第2篇為犯罪之處理，包括偵查、審判、矯正、更生保護與國際及兩岸司法互助；第3篇為少年事件；第4篇為女性、高齡、毒品、再累犯及外國籍等犯罪趨勢分析；第5篇為犯罪被害保護與補償；第6篇為社會關注犯罪議題分析；第7篇為檢察、矯正、司法保護、廉政與國際及兩岸司法革新措施；第8篇為結論與政策建議。

專書刊登法務部「犯罪防治研究資料庫」(http://www.tpi.moj.gov.tw/mp302.html)及政府資料開放平台（https://data.gov.tw/）提供各界研究使用。

(中時)