LVT-5「水鴨子」兩棲登戰車 老而彌堅仍為現役裝備

已大量陳展在國內軍史公園的LVTP-5兩棲登戰車，仍為海軍陸戰隊現役裝備。（圖/海軍陸戰隊退役隊員姜明宏先生提供 107年3月27日）

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中時電子報

近期由退役海軍陸戰隊第307梯次隊員上兵醫務士姜明宏發起，514梯次下士車長黃澤州、通信下士葉志明響應，自費一萬元替新竹縣湖口鄉的三輛LVTP-5A1兩棲登陸戰車（官兵暱稱水鴨子）重新上漆的活動（針對包商塗裝與原車服役時不符的部分更正）。今年來海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車頻繁在戰演訓及作為颱風季節的救災預置兵力，國人可能不知道大量陳展在國內軍史公園的LVTP-5A1兩棲登陸戰車目前仍然是「現役裝備」。

海軍陸戰隊兩棲登陸戰車大隊共有4個中隊，陸戰隊以「飛馬計劃」採購54輛AAV-7兩棲突擊車，數量儘能滿足換裝2個中隊，剩餘2個中隊仍然操作舊式LVT-5兩棲登陸戰車。陸戰隊現正執行「飛馬二號」專案，增購36輛AAV-7兩棲突擊車，將於今年交車。

由於美軍兩棲作戰的需求改變，AAV-7兩棲突擊車並未推出LVTE-1兩棲登陸工兵車及LVTH-6兩棲登陸砲車的後繼車款，工兵車的部分AAV-7是以加裝Mk 154排雷套件的方式取代，但國軍並未採購排雷套件。在「飛馬二號」交車後，LVTP-5A1兩棲登陸戰車將全數除役。據了解LVTE-1兩棲登陸工兵車及LVTH-6兩棲登陸砲車將以延壽並繼續服役。

(中時電子報)

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