Makiyo帶2日男回家被捕獲 男方還攝影上傳！

Makiyo被拍到帶2日男回家，原來是一起拍網路影片的夥伴。(取自YouTube「DaiHi TV」、Makiyo臉書)

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中時電子報

藝人Makiyo經歷醉毆小黃司機風波後，形象與演藝事業盪到谷底，期間又歷經母親癌逝，讓她大受打擊沉寂多年，近年才終於振作，目前在中國大陸接活動為主，也跟日本友人合作美容品牌，月入約10萬，經濟狀況算是回穩，至於感情部分已空窗多年的她，日前難得被拍到領著2名日男回到自宅，Makiyo因此被疑感情方面有所進展。

據《蘋果》報導，大前天(3/24)Makiyo錄完通告後，跟2名外表看似日本籍的男姓會合，穿短裙的的她一掃之前大罵丁小芹沒還錢的低氣壓心情，開心跟兩男聊天，最後由助理開車接走3人，直奔Makiyo住處，沒想到在門口，其中一名男性拿著DV大拍特拍，Makiyo則貌似在介紹自宅，原來她3月宣告開啟YouTuber身分，當天是在錄製新一集節目。

對此，Makiyo解釋2名男子是她日僑學校的同學，而拿著攝影機拍攝的那位，是她的YouTuber搭檔，叫做大飛(DaiHi)，Makiyo透露目前她的YouTube頻道已推出10集節目，加上自己，共有6人一起想腳本，笑稱跟以前同學一起玩很快樂，「感覺又回到以前做綜藝節目，只是在網路上更自然」，還說在網路節目上會素顏，至於感情，Makiyo則坦言有人追求，不過一直沒遇到適合的，目前沒伴。

(中時電子報)

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