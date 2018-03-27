接見台旅法推手 蔡英文：促進台美更多互訪

圖為總統蔡英文。(本報系資料照)

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旺報

蔡英文總統27日上午接見美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）訪問團，總統感謝羅伊斯對《台灣旅行法》的支持，未來將跟美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。

總統致詞時表示，去年9月，羅伊斯主席來訪時她頒贈了「特種大綬景星勳章」，表彰羅伊斯對台美關係的貢獻。此時台美交流又有新的進展，也都是羅伊斯主席努力的成果。她代表台灣人民，謝謝羅伊斯主席的協助。

針對羅伊斯主席大力支持《台灣旅行法》，協助法案順利在美國國會通過，並且獲得川普總統簽署生效，總統特別表示感謝，並強調，未來我們將跟美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。

總統認為，從川普總統上任以來，台美關係在各個面向持續深化。不僅雙方高層有更多的互動交流、對彼此關切的議題有更密切的討論、共同推動的國際合作計畫也越來越多元。這段期間以來，美國對台灣安全、以及國際參與上，也提供強而有力的支持和協助。

總統表示，去年11月川普總統訪問亞洲時，除了闡述「自由開放的印度洋－太平洋」戰略，也強調美國在印太區域的領導角色。上週，美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）先生來台訪問，他特別肯定台灣是印太地區的民主典範，並且強調美台關係是深植於雙方共同的長久價值，美國一直是台灣最緊密的朋友及夥伴。

總統相信，穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基石，台灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻。

(旺報)

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