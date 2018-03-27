讚！吃藥導致皮膚潰爛死 長庚找到方法降低5成死亡率

2018年03月27日 11:57 中時 倪浩倫

史帝文生－強生症候群（SJS）是知名的「嚴重皮膚藥物過敏」，也是常見的藥物不良反應，死亡率高達3成，現多用類固醇治療，但效果有限、後續感染風險也高。長庚醫院研究發現，透過生物製劑治療，患者死亡率比用類固醇時低一半，副作用、癒合時間也更佳，該研究結果已刊登於最新國際知名期刊「臨床研究期刊」。

我國每年有3000多例藥物不良反應的患者，當中有200~300例屬於「嚴重皮膚藥物過敏」，近10年統計發現，共計617例SJS患者，還有204例是「更嚴重」、致死率高達５成的毒性表皮壞死溶解症。

長庚醫院皮膚科系主任鐘文宏說，在過去，SJS死亡率曾高達8成，隨著醫療技術進步，死亡率已降到3成，患者多在服藥1~2周後，漸漸出現過敏症狀，主因是體內T細胞被被藥物活化，誤攻擊皮膚黏膜，導致全身皮膚出現潰爛、大面積燙傷，甚至引發敗血症死亡，死狀相當悽慘。過去臨床上多是用類固醇來治療，但有腸胃出血、皮膚癒合慢等缺點，也因全身免疫系統都遭到抑制，提高後續感染的風險。

長庚醫院從2009年起，進行7年的隨機分派臨床試驗、收募96名史帝文生－強生症候群和毒性表皮壞死溶解症患者，比較類固醇和的生物製劑間的療效。

研究顯示，透過生物製劑治療，患者死亡率為8.3％、幾乎僅類固醇16.3％的一半，且皮膚在14天後開始癒合，比類固醇提早4天，腸胃出血、高血壓等副作用比例也僅2.6％，遠低於類固醇的18.2％。鐘文宏解釋，類固醇會壓抑全身免疫系統、故會提高感染風險，生物製劑僅單純壓抑T細胞，不影響體內其他免疫功能，該研究結果已刊登於2018年3月的國際知名期刊「臨床研究期刊（Journal of Clinical Investigation）。

鐘文宏說，類固醇雖價格便宜，但效果有限，至於坊間常聽到的「免疫球蛋白」治療，不僅要價不菲、約30~40萬元，效果也一般，更沒有實證醫學的背書；生物製劑方面，現已用在治療乾癬與類風溼性關節炎，甚至有條件的納健保，對於嚴重皮膚藥物過敏患者來說，在尚未納健保之前，自費價約5萬元。但他提醒，患者若發病超過5天還未就醫，恐就不適合接受類固醇或生物製劑的治療，故一旦有藥物不良反應，務必立刻停藥並及時就醫治療。

(中時)