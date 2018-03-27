四屆奧運選不上教練 射擊國手林怡君感慨國訓亂象

2018年03月27日 11:27 中時電子報 黃邱倫

有鑑於國訓中心近日來的紛爭，奧運射擊國手林怡君今日在個人臉書抱怨自己選不上教練，感概國訓亂象多。

林怡君在臉書上寫著看到了國訓中心許多爭議的新聞後讓我有非常多的感觸，我是不是也是犧牲品？最大的遺珠之憾？為國效力參加過四次奧運會和五屆亞運會，拿過射擊比賽奧運第四名、亞運第三名、曾經世界排名第一名，也得過世界冠軍。但是，在國訓中心專項運動教練甄選，被四周的朋友失望的搖頭說：「妳應該是資歷和經驗最豐富的落榜選手」。至近我仍然不知道自己如何落榜？如果知道原因我至少可以自己再努力充實自己!

在蔡英文總統的體育政策白皮書上明白指出，為了輔導優秀退役選手就業，培育國家級教練銜接育成。而且體育署也信誓旦旦的宣稱此次甄試教練，就是要給優秀運動員在退役後發展教練的任務。是不是又淪為選舉的空頭支票？專任教練在各校、各縣市的考試和甄選，辦理過非常多年了，唯有這次國訓中心所提出的「國家運動訓練中心專項運動教練聘用要點」，條文與規則內容都非常的模糊，考試內容和評分標準也不清楚。最難以接受的是自己考了幾分也不知道?再也沒有收到任何通知。

令人百思不解的是，一、體育政策白皮書是玩真的嗎？還是虛晃一招？二、到底怎樣才算是優秀的退役選手？輔導就業是「講白賊」嗎？三、專任教練的審查與甄選流程為什麼不透明？為何都問不到答案？

參加國訓中心專項運動教練甄選的事情都已經過了一個多月，原本不想再去探究其中原因；但是看到新聞報導後，才知道國訓中心原來存在著那麼多不公不義的事情，今天有感而發，簡單敘述在甄試專任教練的過程，和大家分享這個過程的點滴。

自從去年年底，知道國訓中心公佈的運動專任教練聘用計畫後，就積極地收集自己歷年來的所有資料、論文。希望甄選上射擊的專任教練之後，能把自己的經驗與技術傳承下去；可是整個甄選過程我都感到奇怪。從一開始的初審通過後，被通知在106年12月30日上午8:30舉行面試。想到就令人氣憤：因為住在北部，若要當天搭最早的高鐵也來不及趕上面試，所以前一天的(12月29日中午)啟程提前搭高鐵南下，卻在下午2:13高鐵車上突然收到承辦人的簡訊: 「明日面試因故取消，下次面試再擇期通知」超氣人的。我想正逢元旦連假，只好等到過完連假再來詢問，覺得很離譜也很無奈的承辦人跟我說:「他也不知道面試的確定時間與為何取消面試，妳就等國訓通知吧」。又過了一個月，直到2月1日下午3:42國訓中心承辦人又傳簡訊來說：「面試日期為2月3日星期六下午一點」這會我嚇到，怎麼通知時間那麼短，立刻辭退所有的事，前往面試。你們說離不離譜？

非常、非常、非常奇怪，不禁讓我要重複三次非常奇怪！為何國家訓練中心辦理這種重大事務會如此的倉促、草率？就連在網頁上的甄試相關訊息，也是秀一下就立即刪除了，完全沒有一段公告時期，讓我心中留下了一堆疑問。到底是誰在搞鬼？有沒有弊端呢？

(中時電子報)