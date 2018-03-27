政府遷台後 在陸殉國最高階將領趙仲容入忠烈祠

2018年03月27日 11:51 中時 李文輝

「爸爸終於回到故鄉、回到他所鍾愛的祖國！」忠烈祠27日舉行國民革命5烈士入祀安位典禮，其中以犧牲67年的趙仲容最受矚目，他是蔣經國的同學、也是政府遷台以後，在大陸殉國入祠官位階最高的將領，他的女兒趙安娜、外孫女賽音，今天為他移靈安位，回到中華民國，令人動容。

今天入祀烈士有趙仲容少將、徐枕瑤中校、孫玉珊上尉、潘文欽上尉、畢道洲少尉。典禮由陸軍司令王信龍上將主祭，陸軍政戰主任、人軍處長、戰訓處長及關指部指揮官陪祭，烈士遺族代表與祭，場面莊嚴肅穆。

國防部表示，趙仲容是山西崞縣人，生於民前6年，於民國38年奉命前往華北抗戰總部，查察傅作義密謀叛國動向，於同年6月7日不幸遭中共逮捕入獄，民國40年因拒絕叛變投共，遭羅織破壞群眾運動罪名，槍決於北京永定門刑場，壯烈殉國，年僅46歲。

趙安娜本名趙經漢，是趙仲容第個六女兒，她說，今天能送父親的英靈到忠烈祠，心裡非常感動，她歷經了20年的申請，終於能夠完成了中國人說「入土為安」「爸爸終於回到他的故鄉、回到他所鍾愛的祖國吧！ 」 做為兒女來說，她盡了孝心，也是替國家找到了，總之，她特別的高興、激動，終於完成母親的委託，希望父親和母親在天之靈得到安慰。

趙安娜提到這段過程表示，她1997年到美國依親後，才提出來父親入祀的申請，當時的困難點是父親被鎮壓以後，沒有得到很多材料 ，而且她當時年紀小，不知道整個過程，只是知道他和母親的遭遇，以後通過上一次來國史館找到他的材料，從總統府調出來他的檔案，才知道父親原來做了這些事情， 為國家、為抗日戰爭出了那麼多的力，這樣經過向國防部、3次向總統府、立法院的申請，通過很多朋友、工作人員、特別是武之璋先生、香港作家等等很多人提供資料的幫忙，這樣所有人的努力之下最後終於得到了落實，她向所有幫助的人，特別是馮世寬部長，他很耐心，出自一種責任心、同情心把這件事落實了，「我永遠永遠感激他們、忘不了他們對我們家的恩澤。」

趙安娜憶往指出，當時父親是國民黨的中央青年部副部長，被依反革命鎮壓，處決後，母親被捕坐了20年的牢，他們8個孩子成了沒有父母的子女 ，在大陸各個運動裡頭，都受到了衝擊，可說是很悽慘，特別在文革期中，有2個姊姊精神病、1個姊姊自殺，遭受的苦一言難盡，終於有今天，她代表姊妹表達說不出來的感激，終於讓父母的事情落實了。

趙安娜覺得，大陸還有很多烈士得不到「入土為安」的機會，因為都是檔案資料、事隔這麼久，經過戰亂、運動，「讓他們見天日吧！」，所以還要時間。但她希望有關單位能一個一個找回來 ，讓他們入土為安，做為家屬，最大心願是讓正義得到應有的結果。

趙仲容是山西縣人，北京朝陽大學畢業，1925年保送莫斯科中山大學，與前總統蔣經國同學，2年後返國歷任國民黨務及三民主義青年團系統，官至中將參議(國防部現存資料為少將)、國民黨中央青年部副部長、中執委常委，1948年當選首屆立法委員。

1949年1月16日，趙仲容偕國防部參謀次長鄭介民飛北平，奉命監控傅作義動向，渠料傅作義於1月31日突然開城門迎共軍入城。趙仲容被俘，1951年3月25日在「北京市鎮壓反革命萬人公審大會」上以「蔣介石匪幫殘害人民的罪魁禍首，戰犯蔣經國之得力爪牙、國民黨的忠實走狗、一貫反動反人民的美蔣特務頭子、雙手沾滿愛國學生運動鮮血的主犯，被捕後死不悔改，怙惡不悛，拒絕改造，頑固狡猾，死不坦白」罪名，於永定門刑場殉國。

趙妻經瑞雲，黃埔6期畢業，因抗戰時加入軍統，被判刑20年，直至1975年獲釋，1997年病逝。趙家1子7女成了黑五類，長女、次女因精神病早逝，五女帶孕自殺。

六女趙經漢(安娜)1998年依親赴美，寫信給中華民國國防部申請其父親入祀忠烈祠。但屢遭找不到軍籍、無資料可稽及非屬作戰不符入祀忠烈祠要件等理由駁回。

後來在史學家胡志偉、武之璋等人協助下，查到《國民革命忠烈祠入祀辦法》有：「臨難不屈或臨陣負傷不治者」，趙仲容應符合「臨難不屈」要件。

2015年，趙經漢來台，當時國史館長呂芳上協助，在總統府蔣中正總統檔案中，找到趙仲容「被匪處決」記載；另外在立法院找到因趙仲容死亡，選區立委為此遞補紀錄。

趙經漢鍥而不舍向國防部陳情，今年2月初，時國防部長馮世寬終於批准追認趙仲容烈士身分，入祀國民革命忠烈祠。成為政府遷台後，在大陸殉國入祀忠烈祠官階的最高將領。

趙經漢說，母親晚年告訴子女，將來如果離開大陸，「一定要去找到我們的黨，把你父親的事情告訴他們。」趙安娜1997年移民美國後，就積極與我國政府聯絡，但是歷經多次向總統府、行政院、立法院、國防部陳情，都表示找不到趙仲容的軍籍。

趙安娜指出：「我的祖國是中華民國，我出生在中華民國，就是中華民國人。爸爸媽媽為中華民國付出了他們的一生，國家對她的忠臣，應該要有一個正義的回答。」雖然這輩子受了很多苦，回想起來一言難盡，「就當是替父母還債吧！」

趙經漢表示，母親因為是軍統局人員，被中共關押勞改，趙家被掃地出門，八名子女全部成了黑五類，被打成右派，兩位從事學術研究的姐姐被迫勞改，學者變掃街，賣血維生，五姐懷孕後，受不了鬥爭投井自殺，八名子女都因為父親付出代價。

(中時)