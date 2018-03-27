蔡英文：美國對臺灣安全及國際參與提供強力協助

2018年03月27日 13:15 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天日上午接見美國眾議院外交委員會主席羅伊斯訪問團指出，加州安大略到桃園航線啟動，加上臺灣加入美國「全球入境」計畫，將使臺美的文化、觀光及經貿交流更加密切。並強調美國總統川普上任後，對臺灣安全、以及國際參與上，提供了強而有力的支持和協助。

蔡英文表示，在羅伊斯積極促成之下，從加州安大略到桃園的中華航空直航班機已經正式開航。「很高興羅主席能共襄盛舉，搭乘首航班機訪問臺灣」。

對於羅伊斯大力支持《臺灣旅行法》，協助法案順利在美國國會通過，並且獲得川普總統簽署生效，她特別表示感謝，並強調，未來我們將跟美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。

蔡英文認為，從川普總統上任以來，臺美關係在各個面向持續深化。不僅雙方高層有更多的互動交流、對彼此關切的議題有更密切的討論、共同推動的國際合作計畫也越來越多元。

這段期間以來，美國對臺灣安全、以及國際參與上，也提供強而有力的支持和協助。

蔡英文表示，去年11月川普總統訪問亞洲時，除了闡述「自由開放的印度洋－太平洋」戰略，也強調美國在印太區域的領導角色。上週，美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）先生來臺訪問，他特別肯定臺灣是印太地區的民主典範，並且強調美臺關係是深植於雙方共同的長久價值，美國一直是臺灣最緊密的朋友及夥伴。

她相信，穩健的臺美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基石。「臺灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻」。

(工商)