拚縣長選戰再出招？ 陳金德查羅東鎮公所帳目

2018年03月27日 12:03 中時 胡健森

雖然民進黨已經提名立委陳歐珀為年底宜蘭縣長參選人，但宜蘭代理縣長陳金德27日卻表示「誰要選都還不知道」。（胡健森攝）

宜蘭代理縣長陳金德27日在主持縣府擴大縣務會議中表示，他聽到消息，羅東鎮公所的預算使用有異常現象，將鎮公所編列的預算補助給其他鄉鎮的社團甚至農漁會系統，並且都是羅東鎮長林姿妙自己承諾給予補助，他當場指示縣府主計單位以及曾擔任縣府財政處長、地稅局長的縣府參議呂莉莉組成專案小組詳加調查，如有涉及違法將會依法處理。

陳金德表示，每個縣市政府或鄉鎮市公所預算都非常有限，是來自於自有財源及上級補助，在預算使用是都有相關法令規定，以宜蘭縣政府本身而言，縣府的負債這麼多，如果還將經費拿去補助台北市政府、基隆市政府、新北市政府，除了是否符合法令有疑慮，還要考慮是否妥適，簡單來說就是首長是否有「善盡管理員的責任」。

陳金德表示，他聽聞羅東鎮公所在預算使用上有異常現象，甚至是補助給其他鄉鎮公所的社團甚至農漁會系統，且都是由鎮長林姿妙直接答應給予補助，這樣的預算使用方式顯然不合常理，是否已有違反預算法，或者與當初鎮公所送到鎮民代表會審查通過的預算案目的及內容相符，他委請縣府主計處及參議呂莉莉組成專案小組，針對羅東鎮公所預算使用，有無違法及違反預算編列宗旨進行了解並要求改善。

陳金德進一步表示，使用任何一筆預算都必須符合預算科目，即使是補助費，在送出的預算案中也會載明補助的對象是誰，他相信鎮公所送給代表會的預算案，並不會載明是要補助給羅東鎮以外鄉鎮市的社團或單位，除非預算案中真的有這樣寫，且經過羅東鎮民代表會同意，如果縣府調查結果鎮公所編列的預算與使用目的不合，縣府當然要予以糾正並要求改善，如有涉及不法，就將依法辦理。

媒體詢問這個大動作針對性太強，是否與年底縣長選舉有關，或者是為了幫民進黨輔選？陳金德說，他只聽到羅東鎮公所有這麼做，其他鄉鎮並沒有如此，但他不能以縣府力量去幫任何人或政黨輔選，否則就是違反行政中立，他只是要求縣府的公務人員去調查羅東鎮公所有無涉及不法，與選舉無關，並不是為了要「防誰」或「幫誰」，但陳金德又突然補充一句說「誰要選都還不知道」（指年底宜蘭縣長選舉），更讓年底縣長選戰添增許多的想像空間。

(中時)