明報：索取最大利益 北韓金氏已密會北京領導人

2018年03月27日 11:44 中時電子報 楊幼蘭

在朝鮮半島緊張局勢出現轉機之際，媒體盛傳，北韓最高領導人金正恩26日搭乘專屬列車祕密訪問中國，而這是他自2012年掌權後首次訪問北京。

據香港《明報》27日報導，消息稱，北韓高官26日已抵達北京，並進入中南海與中國領導人會晤。

《明報》指出，雖然目前公開的錄影並未出現金正恩，但從中國國賓護衛隊的陣容及警戒級別來看，規格應該是元首級護衛陣容。北京消息稱，北韓車隊約在昨天下午3時抵達北京人民大會堂，逗留3小時後，又駛往釣魚台國賓館。估計秘密訪京的是金正恩本人，或是他妹妹金與正。

自金正恩上台後，中國與北韓關係有趨於冷淡的跡象。中國2015年9月舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會，並舉辦大閱兵時，邀請了韓國前總統朴槿惠，卻未邀請金正恩。此外，中國國家主席習近平特使、中聯部部長宋濤去年11月訪問北韓時，也未獲金正恩會見。

而東亞問題專家、北京大學國際關係學院教授梁雲祥告訴《明報》，如果金正恩真的秘密訪陸，顯示中國在朝鮮半島局勢仍發揮至關重要的作用。

梁雲祥指出，金正恩利用中美關係緊張的機會，期待訪問中國能獲得最大利益。金正恩可能會尋求中國減輕制裁，並獲得更多援助。而北京則可能要求北韓棄核，並私下承諾提供北韓安全保護。然而，在要求北韓棄核上，難度還是很高。

此外，梁雲祥並指出，中國協助美國嚴厲制裁北韓，卻換來華府在中美經貿、兩岸關係，還有南海事務等進行種種刁難，而金正恩這時訪華，可能是受到中國邀請。

(中時電子報)