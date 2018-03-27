侯友宜立院行 藍委搶沾光

2018年03月27日 12:10 中時 周毓翔 、 陳信翰

國民黨立委許毓仁今天舉行《道路交通管理處罰條例》修法記者會，為遏止拒絕臨檢造成員警及無辜百姓傷害，修法提高罰則。該記者會特別邀請前新北市副市長侯友宜代表警界發聲。由於多名藍委也有提案修法，加上侯友宜人氣高，不少藍委也到場露臉沾光。

侯友宜表示，他在基層做很久，在警方的積極作為中，臨檢盤查是很重要的犯罪預防。他以曾經是一名警察的身份表示，警察在臨檢時很難判斷駕車的人是要犯、通緝犯、毒犯還是輕犯，面對逃避臨檢的人，只要是勇於任事的員警都一定會追車，但追車產生的不確定性，讓員警處於危險的工作環境，也可能讓無辜第三者被波及。

許毓仁提案修法將原來拒絕臨檢的罰則3至6千元提高至9萬至18萬。侯友宜表示，這樣子修法才能讓民眾養成習慣，讓民眾瞭解到拒絕臨檢的罰則很重，只要養成守法習慣，就可以讓員警不用老是冒著追車危險，也讓其他第三者的安全得以保障。

侯友宜闊別多年首度回到立法院，除了媒體大陣仗守候，藍委也接續出席該記者會，除了主持的許毓仁外，藍委陳學聖、陳雪生、楊鎮浯、王惠美、林麗蟬、呂玉玲都特別到場。

陳雪生表示，自己警察也當過18年，以前在台北市中山分局就與侯友宜共事過，兩人是舊識，當時他是會計主任，侯是刑事組長，所以陳都稱侯「組長」。陳學聖也說自己可說是一路監督侯友宜至今，以前當記者監督警察侯友宜，當了議員繼續監督，當了立委再監督侯署長，兩人也一起推動法律修法，合作無間。

對於近期被爆料拉皮箱見吳淑珍以及彭紹瑾砍殺案等傳聞，侯友宜受訪時則說，選舉過程中很多抹黑跟造謠，讓台灣的選舉文化讓很多人不願意出來選舉，「我就是這樣的理由」，他強調，他能當到刑事局長、警政署長，內心坦蕩蕩，接受大家檢驗，社會自有公評。

(中時)