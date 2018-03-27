台中願景館試營運開幕 智慧敘事創新呈現台中之美

台中市願景館豐富多元的互動設計，讓民眾以自己的方式找到與城市的交集，一同參與「台中式」城市生活體驗。（陳世宗攝）

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願景館內特透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅，引領民眾翱翔飛閱全市各區，身歷其境領略台中之美！（陳世宗攝），

台中願景館27日起展開為期2個月試營運開幕！館內規畫有「願景」、「歷史」、「城事」、「生活」四大主題區，展現台中起源故事與城市願景發展，並打破空間限制融合設計美學、科技藝術、產業觀光等跨領域知識，以多媒體互動設計提供流暢的動線與沉浸式體驗。

台中願景館27日於市政大樓惠中樓舉辦試營運開幕儀式！市長林佳龍與都發局長王俊傑、地政局長張治祥等人，在導覽員引領下，紛紛體驗館內多項互動設施！

都發局說，台中願景館不僅呈現台中市的過去、現在與未來，市府將相關主題透過雲端、大數據等科技呈現，對於城市的擘畫願景；如文化城中城、水湳智慧城、台中好生活2025旗艦計畫等，均已成為發展藍圖，透過館中的影音方式將讓更多市民了解市政願景。

林佳龍表示，台中願景館是市府團隊精心傑作，現已進入數位匯流時代，市府整合影、音、圖，透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅、還有AR、VR體驗及光雕展示等，運用智慧敘事創新方式呈現城市之美，民眾到訪將能看見豐富多元又美麗的台中。

台中願景館翻轉過往傳統簡報、一般影片的介紹方式！林佳龍說，民眾只要花半小時就能深入了解這座城市的過去與未來；在此還能騎自行車，同時為手機充電與欣賞風景，豐富多元互動設計讓民眾以自己的方式找到與城市交集，歡迎各界踴躍參訪，一同深入體會與了解台中市。

都發局強調，台中願景館內的四大主題區，是四本獨立閱讀台中之書，民眾可下載願景館專屬APP程式「TAICHUNG HUB」進行館內導覽與跟展項互動；館內特透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅，引領民眾翱翔飛閱全市各區，身歷其境領略台中之美，一同參與「台中式」城市生活體驗。

(中時)

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