2018年03月27日 11:51 中時 李文輝

今天入祠忠烈祠的趙仲容，北京朝陽大學畢業，1925年保送莫斯科中山大學，與前總統蔣經國同學，2年後返國歷任國民黨務及三民主義青年團系統，官至中將參議(國防部資料為少將)、國民黨中央青年部副部長、中執委常委，1948年當選首屆立法委員。

1949年1月16日，趙仲容偕國防部參謀次長鄭介民飛北平，奉命監控傅作義動向，渠料傅作義於1月31日突然開城門迎共軍入城。趙仲容被俘，1951年3月25日在「北京市鎮壓反革命萬人公審大會」上以「蔣介石匪幫殘害人民的罪魁禍首，戰犯蔣經國之得力爪牙、國民黨的忠實走狗、一貫反動反人民的美蔣特務頭子、雙手沾滿愛國學生運動鮮血的主犯，被捕後死不悔改，怙惡不悛，拒絕改造，頑固狡猾，死不坦白」罪名，於永定門刑場殉國。

趙妻經瑞雲，黃埔6期畢業，因抗戰時加入軍統，被判刑20年，直至1975年獲釋，1997年病逝。趙家1子7女成了黑五類，長女、次女因精神病早逝，五女受不了鬥爭帶孕自殺，從事學術研究的姊姊被迫勞改，學者變掃街，賣血維生，子女們都為父母付出代價。 六女趙經漢(後改名安娜)1998年依親赴美，寫信給中華民國國防部申請其父親入祀忠烈祠。但屢遭找不到軍籍、無資料可稽及非屬作戰不符入祀忠烈祠要件等理由駁回。

後來在歷史作家武之璋等人協助下，查到《國民革命忠烈祠入祀辦法》有：「臨難不屈或臨陣負傷不治者」，趙仲容應符合「臨難不屈」要件。 2015年，趙經漢來台，當時國史館長呂芳上協助，在總統府蔣中正總統檔案中，找到趙仲容「被匪處決」記載；另外在立法院找到因趙仲容死亡，選區立委為此遞補紀錄。

趙經漢鍥而不舍向國防部陳情，今年2月初，時國防部長馮世寬終於批准追認趙仲容烈士身分，入祀國民革命忠烈祠。成為政府遷台後，在大陸殉國入祀忠烈祠官階的最高將領。

趙經漢之前受訪時說 ，她母親晚年告訴子女，將來如果離開大陸，「一定要去找到我們的黨，把你父親的事情告訴他們。」移民美國後，就積極與我政府聯絡，但是歷經多次向總統府、行政院、立法院、國防部陳情，都表示找不到趙仲容的軍籍。

(中時)