積極推動台美交流 羅伊斯獲頒立院外交獎章

美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）（左）27日率團拜訪立法院，立法院長蘇嘉全（右）感謝羅伊斯長期以來支持台灣及所做的貢獻，頒發立法院國會外交榮譽獎章給羅伊斯。（劉宗龍攝）

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國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）（左）27日率團拜訪立法院，立法院長蘇嘉全（右）感謝羅伊斯長期以來支持台灣及所做的貢獻，頒發立法院國會外交榮譽獎章給羅伊斯。(劉宗龍攝)

美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）今天(27日)率團拜訪立法院，立法院長蘇嘉全感謝羅伊斯長期以來支持台灣並做出貢獻，特頒發立法院國會外交榮譽獎章。據悉，這枚獎章是第89枚，而羅伊斯是首位獲頒此獎章的美國國會議員。

蘇嘉全致詞表示，羅伊斯主席積極促進台美各項重要交流，並持續在美國國會呼籲議員同僚以及督促美國行政部門，重視支持對台灣友好的議案，像是近期促成通過台灣旅行法，讓台灣人民以及立法院全體委員都感到敬佩。

蘇嘉全說，台灣是美國最堅實的盟友，更因為有羅伊斯主席這樣展現真誠友誼，眼光遠大的政治家，為台美關係不斷努力，相信美國和台灣會一起強大，共同攜手為區域和平以及經濟繁榮共同努力。

羅伊斯致詞表示，他從進入國會就加入了台灣連線，從政這幾年慢慢往上爬，成為了眾議院國防外交委員會主席，「第一次擔任主席帶團出國就是來到台灣，因為我想傳達重要訊息，就是美台關係的重要。」

羅伊斯說，我們去年和台灣商業界合作，達成台灣桃園機場與加州安大略激唱直航，並且每天都有航班。加州有55%華裔都在南加地區，這對於兩國的經濟合作或是家人的互訪、觀光有很大機會，而直航正是建立在過去的免簽、全球入境等成就上，慢慢一步一步達成。

羅伊斯指出，2012年台灣加入免簽計畫之後，台美兩國之間互訪觀光增加了50%，很興奮能看到這樣的成就，未來也期待東協國家的人透過直航安大略的班機，促進商業往來，這會是一個雙贏局面。

(中時)

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