方志友拍鬼片克難擠奶 片場竟被導演開黃腔討奶喝

2018年03月27日 12:07 中時 洪秀瑛

張立昂（左）與方志友合拍戲。（緯來提供）

房思瑜（左起）、導演北村豐晴、方志友、章廣辰。（緯來提供）

方志友與李英宏扭打。（緯來提供）

方志友。（緯來提供）

方志友。（緯來提供）

張立昂與方志友對戲。（緯來提供）

方志友拍鬼片被張立昂譏笑根本是「俗辣」！兩人在緯來電影台自製電影《噬膽72》突破戲路，方志友變成陰冷厭世女，張立昂從高富帥變成屁孩，驚悚詭譎的夜戲，方志友每日在心中默念「不好意思打擾了」，眼睛不敢亂飄，只要一收工，立刻狂踩油門飆車回家，張立昂笑說「志友每天都超我的車」。

《噬膽72》將於4月15日晚間9點全台首播，北村豐晴執導，張立昂、方志友、黃沐妍、房思瑜、陳珮騏、章廣辰、百白、阿虎、李英宏等人主演。故事描述一棟發生命案的李宅，多年後竟成電視台《噬膽實境秀》網路直播節目，把參賽者送進全台鬼影幢幢的鬼屋和凶宅試膽，72小時的噬膽挑戰，不管對參賽者還是節目單位又或者是20幾年前的命案，都是對「人性」的考驗。

明明是驚悚恐怖片，導演北村豐晴卻總能逗弄在場工作人員哈哈大笑，還大開黃腔開玩笑對方志友說：「我也想喝妳的奶ㄟ，如果能親餵就更好了」，讓方志友當場三條線：「要不是我結婚了，我會覺得我受到騷擾了」。北村豐晴說：「我是用心良苦，減緩大家半夜拍戲的辛苦啊。」

剛生產完就復工拍戲，擠母奶對方志友而言是一大挑戰，她表示：「大多在更衣間擠奶，因那是唯一的私密小空間，有幾天沒水，甚至連上廁所都不方便，得去隔壁小吃店買礦泉水，後來自己帶熱水壺，可以洗擠奶器、消毒；由於拍攝時間緊湊，以不打擾大家拍攝進度為主，只要一放飯、或者沒有上戲，我就會跑去擠奶，好幾天放消夜的時候比較趕，大概30分鐘內結束，又要補妝、又要擠奶，只好少吃點消夜順便減肥」。

首次嘗試驚悚恐怖片，方志友擔心自己的表現，但造型加分不少幫她進入角色，她說：「我真的很怕鬼，每天都對著拍攝場地說『不好意思打擾了』，拍一半若燈熄了、跳電，我都想成是雨太大、太潮濕，線沒接好，催眠自己不是靈異事件。」

被張立昂笑說超俗辣的方志友，在陽明山上一條蟲，只要導演一喊收工，立刻飆車回家！方志友大笑：「因為我一個人開車，山上又霧濛濛，大概起先時速只有10，後來越開越恐怖，雖然收工都是早上7點，但為了早點回家後來就衝很快，一直超張立昂的車」。

此外，方志友一場激烈的打鬥戲，讓她拍完差點虛脫，「那場戲讓我印象最深刻，那天半夜雨特別大、特別濕冷，我得拿斧頭砍人，試了一兩次，人都冷到發抖，得不斷一直熱身，劇組每個人都淋雨拍攝，全身都是爛泥，正式拍的時候整個人很爆發，之後回家全身酸痛的昏倒，不僅全身濕，那天又是寒流，體感溫度是零下1度」。

張立昂笑：「那場戲很危險，因為斧頭是真的，不小心被劃到還是會受傷，當時導演已經喊卡，志友還停不下來，尤其那殺紅眼的神情，很擔心她會不會情緒收不回來，又把斧頭拿起來砍」。方志友則打趣說：「當下是一個殺老公的情緒，怨恨深到要殺人，真的很融入那個角色，雖然我在外面用力到虛脫，但馬念先還是持續在沙發上入定」。

(中時)