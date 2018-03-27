生物製劑治乾癬 6旬男揮別惱人屑屑

2018年03月27日 12:04 中時 林欣儀

中山醫藥大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗為陳男檢查身體乾癬情況，其接受生物製劑治療後，恢復情況良好。（林欣儀攝）

台中市60歲陳姓男子約10多年前出現嚴重頭皮屑，雪片紛飛讓他難以忍受，還曾被誤會為沒有洗頭，之後身體、四肢逐漸出現紅點等症狀，接受中醫、皮膚科藥物治療都沒用，經轉診免疫風濕科、接受生物製劑治療，終於揮別惱人屑屑、重拾自信。

提到乾癬病史，陳男說，剛開始是感覺頭皮屑變多，只要坐下一會後起身，椅子上就會出面許多白色屑屑，幾乎成為千夫所指，為此不但將頭髮剃光，還刻意減少出門，也曾嘗試抗屑洗髮精、中醫藥水與皮膚科藥物治療，但效果不佳。

除了頭皮屑多到嚇人，陳男說，之後身體及四肢也陸續出現紅點，嚴重時因藥膏不夠擦，還曾一次看了3間診所，之後轉診至免疫風濕科接受生物製劑臨床試驗，注射3次生物製劑後情況大幅好轉，終於不再整天與屑屑對抗。

中山醫藥大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗指出，乾癬其實是身體免疫疾病，因其初期症狀與其他疾病類似，常被誤診為異位性皮膚炎、灰指甲等，且其可能與高血壓、痛風或關節炎等疾病共病，需要全身性治療。

魏正宗強調，乾癬好發於30至50歲中年人，其除與遺傳有關，生活習慣不正常、空汙等環境因素也是發病重要原因，這幾年新上市的生物製劑療法可達到全身性治療、減少共病機會，但健保給付門檻高。

(中時)