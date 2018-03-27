生物製劑治乾癬 6旬男揮別惱人屑屑

陳姓男子到醫院就診時，身體多處有嚴重乾癬。（林欣儀攝）

友善列印
中時
中山醫藥大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗為陳男檢查身體乾癬情況，其接受生物製劑治療後，恢復情況良好。（林欣儀攝）

台中市60歲陳姓男子約10多年前出現嚴重頭皮屑，雪片紛飛讓他難以忍受，還曾被誤會為沒有洗頭，之後身體、四肢逐漸出現紅點等症狀，接受中醫、皮膚科藥物治療都沒用，經轉診免疫風濕科、接受生物製劑治療，終於揮別惱人屑屑、重拾自信。

提到乾癬病史，陳男說，剛開始是感覺頭皮屑變多，只要坐下一會後起身，椅子上就會出面許多白色屑屑，幾乎成為千夫所指，為此不但將頭髮剃光，還刻意減少出門，也曾嘗試抗屑洗髮精、中醫藥水與皮膚科藥物治療，但效果不佳。

除了頭皮屑多到嚇人，陳男說，之後身體及四肢也陸續出現紅點，嚴重時因藥膏不夠擦，還曾一次看了3間診所，之後轉診至免疫風濕科接受生物製劑臨床試驗，注射3次生物製劑後情況大幅好轉，終於不再整天與屑屑對抗。

中山醫藥大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗指出，乾癬其實是身體免疫疾病，因其初期症狀與其他疾病類似，常被誤診為異位性皮膚炎、灰指甲等，且其可能與高血壓、痛風或關節炎等疾病共病，需要全身性治療。

魏正宗強調，乾癬好發於30至50歲中年人，其除與遺傳有關，生活習慣不正常、空汙等環境因素也是發病重要原因，這幾年新上市的生物製劑療法可達到全身性治療、減少共病機會，但健保給付門檻高。

(中時)

讚！吃藥導致皮膚潰爛死 長庚找… 腳痛就醫吃藥卻過敏　他全身潰爛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。