環團：北北基民調 75％反對建深澳電廠

2018年03月27日 12:05 中時 廖德修

備受爭議的「深澳燃煤電廠更新擴建計劃」通過環評後，環保團體綠色和平今（27日）公布一項北北基民調結果，顯示高達84.2%的民眾不知政府正在規劃興建深澳電廠，75%民眾反對建廠。受訪民眾最擔心的是電廠會影響健康，比例高達88.7%，其次是碳排量增加、佔65.2%，第3是景觀和生態的衝擊、佔58.9%。

綠色和平專案主任蔡佩芸表示，政府雖喊出2025年能源轉型，燃煤佔比將從目前的45%下降到30%，此時卻要興建一座高汙染的燃煤電廠，使2026年煤電總裝置容量不減反增；從民調可顯示民眾無法接受說一套、做一套的能源轉型政策。

蔡佩芸強調，能源轉型非一蹴可幾，要淘汰骯髒的燃煤發電，關鍵在於加速發展再生能源，政府在評估電力開發選項時，須兼顧民眾健康與環境永續。綠色和平並不反對電源開發，只是深澳電廠1000億預算應該投資在更乾淨的能源選項。像這次民調就有84.1%的民眾支持發展再生能源，可見「反深澳電廠、要綠電」是北北基民眾普遍心聲。

最近行政院與經濟部不斷用「乾淨的煤」與「超超臨界」機組來回應外界質疑，綠色和平指出，燃煤發電是高汙染發電方式，即使是最高效率的燃煤發電機組，二氧化碳排放量也比燃氣高1.7 倍，更比再生能源高17到69倍。

根據新北市政府的資料顯示，林口燃煤電廠和桃園大潭天然氣電廠做比較，每度電排放的硫氧化物差異是138.33倍，氮氧化物是1.84倍，包含PM2.5在內的粒狀物差異則是47.5倍。更重要的是，煤電廠還含有重金屬的空氣汙染。

綠色和平呼籲賴揆積極回應民眾對於健康衝擊的疑慮，撤回深澳燃煤電廠擴建案，並要求經濟部另提其他更潔淨的電源開發方案。各環團、學者也在緊急奔走，呼籲民眾加入「撤回深澳」的連署，目前已有52726人加入行動，希望更多人響應。

(中時)