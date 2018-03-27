腳痛就醫吃藥卻過敏　他全身潰爛、指甲脫落險死

徐先生（右2）因吃了抗癲癇藥物後，引發嚴重藥物過敏引起的史帝文生－強生症候群SJS，幸經搶救撿回一命，右三為其主治醫師、長庚醫院皮膚科系主任鐘文宏。（倪浩倫攝）

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腳痛吃藥，卻差點因過敏而全身潰爛而死！43歲的徐先生，日前因腳痛就醫，診所醫師開了抗癲癇藥物給他，未料服藥後開始發燒，接著全身從頭皮到腳都起水泡、潰爛、滲血水，甚至全手全腳指甲都脫落，轉診至長庚醫院後，確診因嚴重藥物過敏引起、死亡率達3成的史帝文生－強生症候群SJS，幸經搶救後撿回一命，休養1年多後已可重返職場。

收治該病例的長庚醫院皮膚科系主任鐘文宏解釋，藥物過敏造成的SJS，以及更嚴重、死亡率更高的毒性表皮溶解症TEN，是因體內T細胞遭藥物活化，轉往攻擊自身的皮膚和組織，導致皮膚大量破損，最終易併發白血症而死亡。

43歲的徐姓汽車維修師傅，日前因腳痛就醫，被診所醫師診斷為坐骨神經痛，開了抗癲癇藥物給他，沒想到吃了幾天藥後便開始發燒，抽血發現白血球數值飆破1.5萬（正常值上限為1萬），之後更從頭皮到腳都起水泡、潰爛、滲血水，甚至全部的手腳指甲全脫落，轉診至長庚醫院後，確診為嚴重藥物過敏引起的SJS，每晚還得靠醫護人員戳破水泡才能勉強入睡，一度覺得自己命不久已。

經長庚醫療團隊評估後，決定給予他生物製劑治療，病情在治療4~5天後獲得控制，不僅水泡不再冒出，皮膚也重新生長，並在住院2周後順利出院，但仍在家休養1年多的時間，才重返職場。

鐘文宏說，研究顯示，生物製劑無論是死亡率、感染風險與副作用，都較類固醇來得低，皮膚癒合時間也較快，目前生物製劑已用在治療乾癬和類風溼性關節炎，且是有條件的健保給付，目前對於SJS等嚴重皮膚藥物過敏者，則仍需自費約5萬元。

鐘文宏表示，台灣一年有近百例的「致命性」嚴重皮膚藥物過敏的病例，常見引起過敏的藥物，包括抗癲癇與降尿酸藥物、抗生素、止痛藥等，早期症狀包括發燒、喉嚨痛、嘴唇及口腔黏膜潰爛、皮膚起紅疹與水泡等，民眾一旦服藥後出現上述症狀，應立即停藥，並拿著該過敏藥物就醫，避免延誤治療。鐘文宏說，發病前5天是關鍵期，逾期未治療者，就不太適合使用類固醇或生物製劑。

(中時)

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