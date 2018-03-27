食品可添加漂白劑 藍委批政府管不好就放寬

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食藥署21日預告二氧化硫將開放做為食品添加物，國民黨立院黨團今舉行「呷菜配漂白水，衛福部好毒」記者會。國民黨團書記長李彥秀，民進黨長期對食安管理就是只要管不好、沒法管，就乾脆放寬標準。食安政策一直跳票，這個政府越來越「毒」。

藍委陳宜民說，某些食品生產商會添加少量食品添加劑亞硫酸鹽，用作漂白、防止食物變褐色、防腐及防止蟲蛀等。亞硫酸鹽在加工後會轉變為「二氧化硫」並殘留於食物中。攝入過量的二氧化硫，可能造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀，特別是哮喘患者或過敏反應人士。此外，長期食用會累積體內，加重肝臟排毒的負擔。因此，民眾應儘量避免攝取過量二氧化硫，以降低對身體的危害。

陳宜民表示，在選購預包裝乾貨和蜜餞類食品時，應仔細閱覽成分表，挑選食品添加物最少的食品為佳。並且，不要購買顏色過於鮮艷，或略帶刺鼻性氣味的食品。並且減少進食加工食物，降低攝入過量二氧化硫及其他添加劑的風險，食藥署不應在沒有取得社會共識的情況下，貿然開放。

國民黨副書記長蔣萬安也批評，食藥署對外解釋開放的原因，竟是「許多業者的要求」，毫不避嫌，簡直荒唐至極，根本忘了自身的職責是在守護民眾食的安全。「究竟是國人要求健康飲食重要，還是廠商利益重要？食藥署乾脆改轄經濟部算了！」

(中時)

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