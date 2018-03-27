不是「3D」這行領30K以上還有108K津貼

2018年03月27日 12:26 中時 許素惠

「3D」的製造與傳統產業大缺工，政府祭出上工獎勵，很多人卻不知道，照福產業也被列入缺工行業，為了鼓勵大家投入，勞動部去年便開始獎勵津貼措施，不過截至目前，全國竟不到20人申請，顯示政策宣達與資訊流通不夠徹底，虎尾就業中心指出，只要有證照上工，每人最高可領到10萬8000元。

照福產業人力需求甚殷，單雲林縣初步就缺少500多位，虎尾就業中心委託虎尾若瑟醫院、雲林縣聖心社會關懷協會、紅十字會台灣雲林縣支會等單位，即日起陸續受理報名、開立照顧服務員訓練專班，課程全部免費，每班15人即開班，目前還有許多名額。

紅十字會台灣雲林縣支會曾獲2017年優良長照機構表揚，該會組長鄭秀菁表示，該支會目前有46位有照服證照的照服員，專業技術與工作態度的表現都很好，讓受到照顧的長者感到溫馨，家屬也很放心，月薪都在30K以上。

虎尾就業中心主任張春美指出，台灣人口老化嚴重，急需照顧服務員投入，照福產業是未來熱門產業，取得照服證照的照服員，高達9成可以馬上就業，沒有「等待期」，可見照服員是目前市場上最夯的工作，只要擁有照服員證照且上工，可以再跟勞動部申請獎勵津貼，前6個月每月5000元，7到12月6000元，13到18月7000元，每人最高可領10萬8000元。

張春美說，很多人知道政府為了因應製造業缺工，提出獎勵津貼，卻不知道照福業也有獎勵津貼，希望有意投入照福工作的人把握機會，多多申請，為自己「加薪」。

(中時)