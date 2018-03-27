陸女高鐵站借車錢遭拒 女星心軟處理神展開

女星林予晞義無反顧幫助受困的大陸女孩，本以為可能被騙，但最後真的是幫助到需要幫助的人。(中時資料照片)

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中時電子報

台灣最美的風景再現！女星林予晞在昨在臉書po文，透露自己跟一群朋友搭高鐵返回台北，拉著行李、拖著疲憊的身軀正等著計程車，她赫見一名一樣帶著行李、操標準中國口音的女孩，沿著等搭車的隊伍詢問有沒有人可以借她1千元搭車，表示可以用對岸慣常的付費方式支付寶或微信轉帳，然林予晞看到的是眾人「都露出疑惑的臉，不知道該不該相信她」，同時計程車司機一台台催促眾人上車，大家則對中國女孩搖搖頭後趕忙離開，避免堵住交通。

林予晞自己也把行李放上車子，忍不住回頭看了一眼，發現中國女孩問到隊伍的最後一位，對方仍是搖搖頭，無法給予幫助，她看著女孩失落焦急的模樣，雖然自己出發在即，仍心想「可是我想像中的世界，長得不像是這樣冷漠無助的」，於是一轉念箭步向前，向前詢問女孩發生什麼事情？

女孩表示，自己的飛機要快飛走了，而搭捷運會趕不及，但她沒現金搭計程車，想借1000元搭車，之後用支付寶轉帳還錢，林予晞立刻刷開手機操作，加了對方好友帳號，從錢包掏出最後一千元給對方，此時整個排班計程車隊開始大鳴喇叭，她的司機也大吼：「你們在幹什麼！尖峰時刻動作那麼慢！沒看到後面那麼多車都塞住了嗎？」，而女孩之後又追上來，詢問不知1千夠不夠坐到機場？林予晞的朋友也掏出另一張一千元給女孩，這才順利在女孩的道謝聲中，關上車門上路。

上車後，司機跟林予晞一行人說：「你們一定是被騙了，這種人車站很多啦」，而車上則是瀰漫低氣壓，她則心想：「她心想「有時幫助人就是某種鄉愿吧，鄉愿是沒有後悔的，做完就讓他去了」，哪知沒過多久，林予晞便收到女孩轉來的錢，並且「謝謝我們願意相信她」，車上的眾人得知消息後，才終於笑了出來，林予晞一番善行受到眾人讚賞，「謝謝妳讓世界不一樣」、「那個女孩一定會很感謝你的善良」，同時也分析，很可能其他人真的沒有支付寶或微信，「只能說遇到你她很幸運」。

(中時電子報)

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